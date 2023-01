Vision Beach, Turks & Caïcos

Cette toute nouvelle propriété est un joyau parmi les villas locatives de Turks & Caicos. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour satisfaire les besoins des clients les plus exigeants.

Vision Beach est une maison de plage moderne et élégante située sur le magnifique et exclusif Prince of Wales Drive, le long de Grace Bay Beach, l’une des plus belles plages du monde. Ici, vous découvrirez la qualité du service hôtelier dans votre propre villa privée. Dotée d’installations luxueuses, la villa peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Entrez et soyez instantanément transportés par le luxe et le confort. Profitez du mobilier somptueux et du style élégant de la villa. Avec ses lignes épurées et une palette de couleurs neutres, c’est un endroit idéal pour venir se détendre.