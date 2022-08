Casona Sforza

Le processus de création a nécessité des années d’inspiration, de planification, de croquis et de modifications successives. L’hôtel – qui propose 11 suites, un bar et un restaurant – est situé sur un site de 4500 mètres carrés qui fait face à l’océan. La propriété a été conçue pour s’intégrer au paysage tout en offrant des espaces confortables.

Le but était de créer un lieu de contemplation unique qui rend hommage à l’environnement naturel. L’hôtel se compose de volumes voûtés de différentes hauteurs, qui sont disposés de manière asymétrique. La forme voûtée offre plusieurs avantages, notamment la capacité de résister aux tremblements de terre et de permettre à l’énergie positive de circuler dans les suites. Les trois volumes communiquent avec un couloir pergola qui guide le visiteur vers une sorte de lune d’eau turquoise : la piscine. Les volumes sont construits avec des briques locales – un matériau qui aide à garder les pièces intérieures fraîches sans l’utilisation de la climatisation. Les briques ont une teinte jaune pâle qui reflète la lumière du soleil et aide en outre au refroidissement.

Six suites sont situées aux étages supérieurs et disposent d’un balcon avec vue sur l’océan. Cinq sont au rez-de-chaussée et disposent d’une terrasse et d’une piscine privée. Toutes les unités ont des plafonds voûtés. Le design intérieur – supervisé par MOB Studio de Mexico – est de style bohème, avec l’utilisation de couleurs terreuses, de bois tropicaux et d’une décoration artisanale locale (lampes en palmier de Jalisco, tapis de Teotitlán del Valle, textiles de la vallée d’Oaxaca et hamacs, chaises et rideaux du Yucatán). Il s’inspire également du contexte balnéaire et de l’architecture distinctive de l’hôtel.

De la même manière, une fenêtre en bois sur mesure est appliquée à chaque arcade avec de petits stores qui assurent l’intimité sans aveugler complètement le regard sur le paysage et qui permettent également la circulation de l’air. Dans le même esprit, les meubles fixes comme les lavabos et les baignoires donnent l’impression d’avoir été sculptés sur place comme si le bâtiment était une pierre trouvée in situ et sculptée pour être habitée.

L’expérience d’hébergement est complétée par une proposition culinaire basée sur le principe de la ferme à la table, assurant la fraîcheur des ingrédients de chaque plat, issus de producteurs locaux pratiquant une agriculture saisonnière non intensive. Casona Sforza propose à ses visiteurs des séances de yoga et de surf, des massages holistiques et des activités naturelles qui leur permettent de s’aventurer dans la destination.