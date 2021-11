ZANNIER HOTELS BÃI SAN HÔ

VIETNAM

Fidèle à ses principes, le groupe hôtelier fondé par Arnaud Zannier nous invite à découvrir un Vietnam diffèrent et encore inconnu, ou le comble du raffinement nous subjuguera par son authenticité. En effet, ouvert en décembre 2020, le Bãi San Hô se trouve bien loin des grandes villes, et à 200 kilomètres de Na Trang et de Hoi An. Un choix délibéré, puisque la volonté du groupe était d’échapper au tourisme de masse et d’offrir aux hôtes un lieu où ils pourraient faire l’expérience d’une hospitalité vietnamienne authentique… tout en profitant de l’une des plus belles baies et plages du pays.

À l’image des autres créations du groupe, ses 71 suites et villas spacieuses reflétent les traditions architecturales de la région, et les voyageurs peuvent s’imprégner pleinement de la beauté de celles-ci : une barrière de corail et une plage de sable blanc invitent à la plongée, à la pêche, au canoë et à toutes sortes d’activités similaires.

Baie de coraux,c’est ainsi que se traduit Bãi San Hô. Le resort fait référence à la côte de sable blanc encore vierge et impressionnante, d’un kilomètre de long, qui se déroule paisiblement devant une végétation luxuriante et des collines spectaculaires qui laissent deviner le majestueux récif corallien submergé dans la baie. Dans ce lieu totalement unique et préservé, chaque espace, qu’il soit de détente, d’hébergement, ou de restauration, se doit de refléter l’histoire et les coutumes locales, dans le plus pur respect des valeurs vietnamiennes.

Ainsi, les 71 villas évoquent trois styles architecturaux particuliers et intimement liés aux cultures tribales du pays. Les maisons sont construites selon les techniques traditionnelles séculaires :

« Hill Pool Villas » inspirées de la tribu des Rhades, surplombant le resort, ces villas perchées au sommet des collines et orientées face à la mer rappellent les habitations typiques des régions montagneuses qui sont construites tout en longueur. L’architecture originale avec la succession des pièces permet l’agrandissement de l’habitation au fil du développement de la famille. Entourées d’une loggia tout autour, elles disposent chacune d’une piscine et d’une terrasse privées. Du bamboo aplani habille les sols et l’extérieur. Les tonalités sont denses, inspirées de la terre pour un aspect rustique, avec une prédominance pour le bois brut, à l’image des coupelles en bois flotté installées au-dessus du meuble minibar qui servaient autrefois à charrier le petit bois ramassé en forêt.

« Beach Pool Villas », qui évoquent les peuples Tchame vivant le long des côtes. Elles disposent chacune d’une piscine et d’une terrasse privées et offrent un accès direct à la plage. Traditionnellement, ces maisons sont disposées en rangées très ordonnées, sur un seul niveau, avec l’entrée orientée vers l’Ouest. Les Beach Pool Villas respectent cette tradition. Sur pilotis, elles ne sont cependant qu’à une trentaine de centimètres du sol et sont entourées d’un claustra pour l’intimité. Les murs sont enduits de cob, une matière naturelle mélangée avec de la paille tandis que les plafonds sont faits d’un toit de chaume, et les structures en Gỗ Chò Chỉ » (Parashorea chinensis) un bois longitudinal odorant, résistant à l’eau typique des forêts humides du Vietnam. La décoration intérieure est lumineuse, avec des tons clairs couleur beige ou crème, pour rappeler la pureté de la mer. Les tissus évoquent la plage et les murs sont décorés de tableaux en bois flotté peints.

« Paddy Fields Villas » inspirées des maisons de pêcheurs sur pilotis généralement construites en bois de récupération. Imaginées comme un refuge au milieu des champs, elles offrent toutes une vue magnifique sur les rizières environnantes. Les murs peints en bleu égaient la pièce aux décors sobres, et créent la continuité entre extérieur et intérieur. Une confortable banquette éclairée par des lampes en toile de jute près de la fenêtre permet de s’allonger et d’observer la beauté des rizières.

Le charme authentique des couleurs et des matières s’opère spontanément. Dans chaque villa, c’est la sensation d’espace qui prime. Un grand coin living, un walk-in dressing, une terrasse en bois : tout est prévu, dans le luxe simple et élégant, pour se relaxer le temps de votre séjour et profiter de la nature environnante.