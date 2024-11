Dans l’air tiède de la Guadeloupe est née une marque au souffle singulier, Caban’. Fondée en fin d’année 2023 par deux âmes créatives et résolument caribéennes, Nicolas Gabriel et Mickael Marie, la maison Caban’ s’est rapidement imposée comme un repère dans l’univers du mobilier et de la décoration d’artisanat d’exception. En moins d’un an, Caban’ a déjà conquis les cœurs, notamment auprès d’une clientèle de particuliers amateurs de décoration et dans la location saisonnière, en quête de mobilier porteur de sens. La jeune marque a également été choisie pour l’aménagement de l’espace VIP de la PooL Art Fair 2024, affirmant sa place de marque montante dans la décoration caribéenne.

Nicolas Gabriel, 36 ans, est un Guadeloupéen qui, depuis son plus jeune âge, dessine des lignes, imagine des formes. Ingénieur de formation, avec un Master en management, il n’a pourtant jamais lâché cette fibre artistique. “Je me lassais du mobilier banal, indifférent, de l’impersonnel dans lequel on se perd”, raconte-t-il. “Je voulais une profondeur, un mobilier qui parle, qui rappelle des émotions brutes, mais intimes.” Dans cette quête, il a trouvé en Mickael Marie un associé au profil complémentaire qui avait déjà démarré une aventure entrepreneuriale similaire. Mickael, lui aussi Guadeloupéen de 36 ans, est diplômé en économie et a fait ses armes dans la finance internationale. C’est ainsi que Caban’ voit le jour en intégrant immédiatement un modèle économique solide et une vision à long terme. Cette aventure s’inscrit dans le temps, au croisement de souvenirs d’enfance, d’un goût prononcé pour la matière vivante, et de l’envie de donner aux espaces une résonance rare, une sorte de réminiscence silencieuse.

À leur côté, Shahine Héry, directrice artistique, sculpte les contours de la communication visuelle, mais pas que, avec une approche singulière, teintée d’une âme vagabonde et poétique. Elle, l’artiste sensible, se révèle dans des objets qui capturent quelque chose d’invisible, une présence palpable dans le silence des formes. “Nous cherchons à susciter des souvenirs enfouis, des bribes d’un temps qui flotte, suspendu dans chaque pièce”, dit-elle. Avec sa touche, les meubles de Caban’ semblent presque respirer, comme si le bois, le cannage et la fibre des tissus murmuraient les histoires qu’ils portent.

L’un des matériaux favoris de la marque, le cannage, ramène Nicolas à son enfance. “Je me revois chez ma grand-mère, dans cette pièce baignée de lumière douce où flottait l’odeur d’Ovomaltine et de café. Je passais mes doigts dans les minuscules trous du cannage de sa méridienne, un geste qui me semblait alors chargé de magie, comme si, au bout de mes doigts, je caressais un instant figé.” Caban’ s’inspire de ces émotions tactiles et viscérales pour offrir des meubles qui résonnent bien au-delà de leur fonctionnalité.

Chaque meuble de Caban’ est conçu, au sens du design, en Guadeloupe, un choix qui tient du symbole autant que de la volonté d’enraciner la marque dans son terroir. La manufacture est, quant à elle, réalisée à l’étranger. Caban’ s’attache à ne pas seulement utiliser le bois massif et les fibres végétales pour leur robustesse et leur noblesse, mais surtout pour ce qu’ils évoquent. Les matériaux choisis, de par leur solidité et leur texture, possèdent cette qualité première qui défie le temps et se bonifie avec les années. Chaque buffet, chaque chaise, chaque luminaire semble vibrer sous le poids des souvenirs de ceux qui l’ont imaginé.

Si la marque est en ligne, sur cabanhome.com, où chaque pièce est soigneusement présentée, elle se découvre également dans un showroom privé à Jarry, à l’angle des rues Nobel et Fulton. Cette discrétion dans la présentation, cette volonté de rester dans un cadre intime, font de la visite un moment unique. On ne vient pas y voir un simple meuble, mais y ressentir une atmosphère, un peu comme si l’on entrait dans un roman de famille, un lieu chargé de mémoire.

Caban’ communique aussi avec ses abonnés sur Instagram et Facebook, sous le nom @cabanhome. À travers leurs publications, Nicolas, Mickael et Shahine partagent des instants de vie, des fragments d’inspiration, des détails que l’on ne découvre qu’en posant un regard attentif. Leur communauté y trouve un écho, une invitation à entrer dans cet univers où l’on n’achète pas seulement un meuble, mais l’idée d’un refuge.

Les fondateurs préparent déjà de nouvelles collections pour 2025, aux côtés de designers locaux, nourris par une ambition commune : que chaque meuble porte l’empreinte d’un souvenir et d’un lieu aimé.