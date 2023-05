Quel budget pour la construction d’une piscine 

Terrain, bases et fondations

L’endroit où vous souhaitez installer votre future piscine est un bon point de départ afin de déterminer votre budget de construction. Si vous ne disposez pas d’un espace plat naturellement, cela veut dire qu’il va falloir réaliser un terrassement, ce qui peut vous donner une première indication sur le budget et le niveau de travaux à réaliser. En moyenne et selon la nature de votre sol, il faut compter 1500 et 2000 euros pour creuser un format basique comme un 4 x8. A ce tarif doit forcément s’additionner la chape, on compte environ 20 à 25 euros du m2.

Filtration et entretien

Une partie du budget est consacrée au système d’entretien du bassin, le prix varie en fonction de la matière utilisée pour filtrer l’eau et la nettoyer de ses impuretés. Les filtres à sable sont les plus utilisés avec des premiers prix à 140 euros, un budget qui peut rapidement s’accroître selon les modèles et aller jusqu’à 1000 euros. Vous aurez également besoin d’une pompe et afin de vous retrouver sur les variations de prix, sachez que l’on peut évaluer leurs performances et donc leurs prix en fonction de leurs capacités. Pour un débit allant de 5 à 10m3/h, prévoyez jusqu’à 300 euros. Pour une plus grande capacité allant jusqu’à 20 m3/h par exemple, le prix peut monter à 700 euros.

A ces installations s’ajoutent le coffre électrique, il permet de gérer votre pompe et système de filtration mais aussi de protéger vos équipements en cas de coupure de courant brutale. Entre 100 et 200 euros sont à prévoir pour votre coffret.