Jardin : faire illusion sans la main verte 

Astuces et petites tricheries

Sachez que s’il vous est déjà arrivé d’acheter une plante et respecter à la lettre les indications du vendeur ou de l’étiquette et que malgré tous vos efforts, votre plante a fini par mourir, cela n’est peut-être pas de votre faute. Pensez à faire mesurer le taux d’humidité de votre intérieur et peut être vérifier la composition de vos produits d’entretien, ce sont des paramètres indirects auxquels on ne pense pas toujours et qui pourtant ont leur importance pour garantir des résultats.

Vous pouvez aussi regarder ce qui fonctionne chez le voisin et essayer de le reproduire à la maison. En principe vous bénéficiez du même ensoleillement et de la même pluie que le jardin d’à côté donc il y a de grandes chances qu’en choisissant les mêmes espèces au même endroit, vous parvenez à un résultat.

Ensuite vous pouvez décider de les arroser avec de l’eau de pluie ou de l’eau en bouteille, car selon votre emplacement, l’eau peut contenir plus ou moins de chlore, de calcaire et manquer de nutriments. Vos plantes apprécieront une eau douce naturelle ou minérale, encore plus si vous les placez dans des pots transparents, les racines pourront bénéficier de la lumière naturelle, un petit plus qui fait la différence sans demander d’efforts.