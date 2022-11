Stores, voiles, tentes, je reste à l’ombre

A l’ombre et à l’abri en plus d’être stylés, vous le serez également en adoptant cette solution technique aux airs adorables qui donne un aspect festif à vos extérieurs, la tente nomade.

Une grande toile aux fortes qualités d’absorption des rayons solaires et d’isolation acoustique, tendue sur des mâts, qui cumule les bons points : 100% étanche, anti-UV, résistante aux vents. Elle est fabriquée sur mesure de manière à s’adapter au mieux aux configurations de votre terrain et ce, quelle que soit l’implantation : en terrasse, au milieu du jardin, aux abords de la piscine, en couverture des patios ; elle s’invite aussi dans des endroits branchés comme les roof-tops des villas design où la fête bat son plein. Élégante et pratique, la tente nomade s’avère idéale pour servir aux réceptions privées, en petits comités. Modulable, elle épouse de multiples configurations suivant le temps qu’il fait ou l’ambiance que l’on souhaite installer : elle sera au choix totalement ouverte, fermée, semi-fermée, laissant les pans de sa toile flotter élégamment dans votre jardin comme habillé aux couleurs des réjouissances et des coloris sous lesquels elle est amenée à se présenter (sable, chocolat, blanc, gris…).

En mode fermée, elle s’adjoint des portes-fenêtres en version opaque ou transparente.

Une protection contre le soleil, la chaleur, la pluie et le vent, en utilisation permanente ou pour des occasions festives ; sous ses airs imposants, cette tente est aisée à monter comme à démonter.