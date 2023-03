… au-dehors

À mesure de mode et de technique, l’escalier adopte des codes plus modernes : pour en dégager la majesté et libérer les volumes, on installe des balustrades de fer finement forgé et ciselé, où la structure s’allège et le regard traverse. Sous l’influence de l’architecture métallique de fin de XIXe siècle, les intérieurs citadins et les bâtiments publics intègrent ces nouveaux codes et habillent l’ensemble des menuiseries de ces élans de fer.

En extérieur, le marche-pied se veut monumental, où il assied la stature du bâti et en dessine la base : large, à double volée -voir le château Soeurette à Trois-Rivière, en Guadeloupe-, enroulé ou évasé, il se sertit de lourdes dalles taillées et pensées pour résister au temps. Les garde-corps et balustrades s’habillent de la même pesanteur, et donnent à chaque habitation sa grandeur châtelaine. Parfois, les marches sont plus fines et discrètes, dégagées dans le soubassement maçonné de la maison et permettant l’accès complet aux galeries et vérandas qui la cintrent.

Dans l’architecture contemporaine

Dans l’architecture moderne, l’escalier retrouve sa vocation utilitaire essentielle : au moment où les avancées techniques, les ressources et les ambitions des autoconstructeurs s’augmentent, les pentes domptées s’accentuent, les niveaux de bâti se multiplient et les nécessaires connexions ramènent l’escalier au centre des attentions.

Ouverts ou fermés, bien souvent en béton encaissé, sur de longues rampes ou raccourcis en plusieurs coudes, ils enroulent les marches comme autant de défis au relief, rendant habitables des enchainements de surfaces dégagées sur tous les fronts. Ils sont encore cette marque d’ingéniosité effrontée, et redéfinissent, même confinés en intérieur, les possibles et le panorama des campagnes créoles.