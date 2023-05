La Martinique et le secret de ses fonds marins

Des vestiges immémoriaux

Si l’exploration des fonds Marins de la Martinique porte autant de fantasmes, c’est que le plancher océanique semble vouloir conter, sous une lourde couche de limon et sédiments, les différents épisodes du feuilleton de l’île. Pour qui prend le temps de chercher, canons, boulets, ancres et souvenirs de timons, mats et entreponts de navires émaillent les fonds et marquent les dangers de la mer, qu’aucun siècle n’aura adouci. L’inventaire est riche, et donne parfois même à plonger au creux du quotidien précolombien des premiers occupants de l’île.

Il y a aussi ces cimetières immenses, imposés, marqués au feu : la rade de Saint-Pierre et sa dizaine d’épaves, échouées là par la morsure aveugle de la Pelée éruptée. Elles font le ravissement des explorateurs des temps modernes, qui plongent encylindrés à la conquête de ces pourfendeurs immergés. Ses plus iconiques vaisseaux, le Roraima, le Tamaya, marquent la splendeur perdue de toute une ville-capitale, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

Plus cocasse, certaines de ces épaves détonnent, au-devant desquelles le drôle de profil échancré du Sirkosky S43B, un petit hydravion commercial de la Panam’ qui se sera abîmé par gros temps en baie des Flamands, au détour des années 1960. Vers Dufour, plus au Sud, c’est le Nahoon, majestueux trois mâts centenaire, qui poursuit une vie dissolue au creux de l’Anse Dufour, pour le plus grand plaisir des plongeurs et des murènes.