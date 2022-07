Il était une fois… Richard Riani

L’art est une forme d’évasion au quotidien

L’art a stimulé ses émotions profondes, lui a permis de mieux se connaître, de mieux s’aimer et ainsi d’être plus réceptif au monde. « Je me suis mis à dessiner dès l’âge de 8 ans pour oublier tout ce qui se passait dans mon quartier, j’étais fasciné par les livres d’histoire. Au début, mes sentiments étaient confus, j’avais du mal à les exprimer, puis j’ai découvert le travail de Picasso ! Cette révélation a ouvert mon esprit ».

Sensibilité, richesse, émotion, introspection, pour Richard Riani la peinture a été durant tout le début de sa vie un incroyable moyen de reconstruction. L’artiste donne vie à des œuvres contemporaines souvent teintées de bleu, tonalité qui fait écho à l’océan qui gronde juste à côté de chez lui : « C ’est dans le bleu que je transmets le mieux mes messages, je dessine à l’encre et je peints sur une toile en lin ».

Richard est à l’écoute de son cœur, un signe, une rencontre, une image et le tableau prend naissance. Son style s’apparente au cubisme, au pointillisme… à l’art moderne.

« J’ai réalisé mon rêve américain, j’expose régulièrement à New-York, je suis reconnu là-bas, je n’en reviens toujours pas ! ». Souvenez-vous de sa Joconde bleue exposée à l’Amsterdam Whitney Gallery de New-York en 2018 !

Les mythes inspirent son art, il aime peindre les histoires d’amour de la mythologie grecque, tantôt belles, tantôt cruelles… l’histoire d’Apollon et Daphné, ces relations entre les hommes et les dieux mais pas que ! Il aime aussi raconter la femme dans l’histoire ; l’amour passionné de Tristan et Iseult, Radha et Krishna les amants éternels.