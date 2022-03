Hamideh HOSSEINI

Héroïne féminine, présence et flux de l’œuvre épique de Ferdowsi, Faranak sonne comme une énigme. Elle se dérobe facilement à l’analyse, réfute les carcans et se glisse dans toute définition. Pourtant, rien ne semble plus naturel que de pouvoir la rencontrer, l’entendre ou la voir :« Faranak c’est moi, c’est toi c’est nous, c’est la mère qui protège son enfant. Elle est la partie libre, sauvage féminine comme masculine et consciente de notre âme,» précise l’artiste. « Faranak est forte, libre, intelligente et belle, elle sait quoi faire et dire. Elle sait où aller pour puiser sa force. ».

« Pour moi, ajoute encore Hamideh H., Faranak, est omni présente, dans les veines des arbres, la respiration du vent et la douceur de l’eau ? elle est amour, joie et douleur tout à la fois »

C’est sans doute en suivant Faranak qu’Hamideh H s’envole pour de nouveaux horizons, la Caraïbe. Sur ce chemin initiatique, elle se confronte à l’inconnu, repousse ses limites. EN 2019, elle donne naissance à une collection intitulée La peur composée de dessins et de collages. Au cœur du propos, un poisson vitreux, oppressant, le sang-froid glacé sur toile qui distillent, intensément, posément, la douloureuse sensation d’effroi.

Mais il est tant de choses à découvrir encore, d’histoire à conter et de nouvelles âmes à raconter qu’il est fort à penser qu’Hamideh H. aura bientôt de nouvelles œuvres à dévoiler.