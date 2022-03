Mabé, une porte ouverte sur l’imaginaire

« Qui suis-je ? Je me pose la question moi-même. On croit se connaître. En fait, on essaie perpétuellement de se réaliser à travers une expression : pour ce qui me concerne, la peinture, la sculpture mais aussi l’écriture. Même si en ce moment, je n’ai pas trop d’inspiration pour coucher des mots sur un papier, je me rappelle par exemple la très belle expérience que ce fut d’imaginer des paroles de chanson pour un ami qui a créé des compositions à partir de mes textes. ». Depuis qu’il est à la retraite, Mabé profite de son nouveau lieu de vie, dans la douceur de l’îlet de l’Entre-deux où il a déniché une maison il y a un plus de deux ans.

L’art, une évidence depuis tout jeune ; il s’adonnait déjà au dessin à l’école. « On ne le sait pas forcément, mais j’ai toujours aimé dessiner, faire des portraits. Et je pense que si j’en avais eu la possibilité, j’aurais bien aimé faire Arts Déco ». Oui, mais voilà, à l’époque, les facilités ne sont pas les mêmes que maintenant pour un jeune qui souhaite se consacrer aux études artistiques. Une vocation qui ne restera heureusement pas sans écho. Le parcours artistique de Mabé n’a pas attendu pour prendre son envol et se manifester à travers des œuvres chargées de sens.

C’est l’impression qu’elles suscitent chez le spectateur : elles nous semblent véhiculer un message intemporel, une envie d’évasion, la recherche de la beauté, de la perfection, de l’inaccessible.

Des thèmes comme l’eau, la naissance, la vie, qui entrent en résonance avec la sensibilité d’un artiste qui avoue être très croyant et dont la foi guide immanquablement les thèmes.

En témoigne d’ailleurs sa définition de l’inspiration : « Inspire, puis expire ce qui vient du plus profond de toi. L’Art est une respiration de l’âme. Comme le vent, tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va… L’Esprit ! ».

Le nom des tableaux de celui qui signe Mabé sont éloquents : « Imagine 1 » et « Imagine 2 », sur la toile, la traduction des rêves oubliés de la nuit et qui se rappellent à son souvenir dès les ébauches au crayon à papier le matin sur la toile. Des peintures où perce déjà l’attrait de la matière : « Depuis mes deux versions d’imagine, j’étais engagé sans m’en rendre compte dans un processus sculptural. Que voit-on dans ces deux œuvres ? Des pierres, des montagnes, des roches taillées au corps de femme… Ma toute première sculpture, je l’ai faite dans une racine d’un bonsaï d’hibiscus que l’on m’avait offert : l’archange Mickaël protégeant une femme de l’emprise d’êtres démoniaques ».

Dans le registre religieux, La Vierge à l’enfant en pâte à modeler, rehaussée à la patine dorée, attire aussi notre regard. Elle voisine avec les bustes de personnalités à qui il rend hommage : l’ancien président de la République Jacques Chirac : sculpté et modelé dans du béton cellulaire, ou le chanteur Johnny Halliday.

On ne s’étonne donc pas que la sculpture prenne chez lui parfois le pas sur la peinture. Et avec quelle magnificence ! Une poésie aux matériaux comme le bois, le béton armé, patiné (grâce à une peinture métallique, bronze, dorée ou argentée) et le corail qu’il a récupéré à Terre Sainte.

Artiste protéiforme, Mabé sait aussi faire parler les éléments du quotidien au sein d’installations comme à l’occasion du concours Creativ’Art organisé par le Crédit Agricole dont il a décroché le premier prix avec un travail à partir de cartes de crédit découpées en lamelles et de prospectus publicitaires dépliés pour illustrer le thème du mutualisme.