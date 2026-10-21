Un million d’euros de soutien du Loto du patrimoine pour deux opérations emblématiques aux Antilles, et un troisième dossier qui rappelle la continuité de l’effort de sauvegarde. Les pages de la Fondation du patrimoine, mises à jour en octobre 2026, permettent de remettre en perspective deux projets majeurs : les façades historiques des rues Victor-Hugo et Bouillé à Saint-Pierre, en Martinique, sélectionnées par la Mission Patrimoine en 2019, et la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sélectionnée en 2021. Chacun de ces projets bénéficie de 500 000 € du Loto du patrimoine, soit 1 000 000 € au total.

Saint-Pierre : 500 000 € pour les façades des rues Victor-Hugo et Bouillé

À Saint-Pierre, l’enjeu dépasse la restauration de quelques immeubles. Les rues Victor-Hugo et Bouillé concentrent une grande partie de l’activité du centre : commerces, restaurants, cabinets et services. Elles constituent aussi une véritable lecture à ciel ouvert de l’histoire urbaine de la ville.

La Fondation du patrimoine souligne la coexistence, dans ce secteur, de maisons anciennes évoquant le Saint-Pierre d’avant 1902 et de constructions plus récentes où le béton marque l’architecture du XXe siècle. De nombreuses façades sont aujourd’hui dégradées ou laissées sans restauration depuis des années.

Le soutien de 500 000 € doit contribuer à une opération de valorisation qui s’inscrit dans une démarche plus large de revitalisation du centre-bourg. Il ne s’agit donc pas seulement de « faire beau » : restaurer les façades, c’est aussi renforcer l’attractivité commerciale, résidentielle et touristique d’un quartier historique.

Pointe-à-Pitre : 500 000 € pour la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

En Guadeloupe, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre reçoit elle aussi 500 000 € du Loto du patrimoine. Le chantier vise à rendre à cet édifice majeur toute sa place dans le paysage urbain et culturel de la ville.

La Fondation du patrimoine prévoit que la restauration soit accompagnée d’actions de médiation : expositions, ateliers pédagogiques et sensibilisation aux techniques de construction et à l’histoire de l’art. Une fois restaurée, la cathédrale doit retrouver une place centrale dans un parcours patrimonial pontois.

Cette dimension est importante : le patrimoine ne se résume pas à la conservation d’un bâtiment. Il peut devenir un point d’appui pour transmettre l’histoire locale, attirer des visiteurs, soutenir les commerces de proximité et redonner une lecture cohérente à un centre-ville.

L’Habitation Routa : un précédent guadeloupéen à ne pas oublier

À Lamentin, l’Habitation Routa rappelle que la sauvegarde du patrimoine antillais s’inscrit dans le temps long. Ce dossier n’est pas une sélection 2026 : il avait été retenu par la Mission Patrimoine dès 2018 et a bénéficié de 39 000 € du Loto du patrimoine.

Routa est l’un des rares vestiges encore lisibles d’une habitation sucrière et rhumière. Après sa destruction par le cyclone de 1928, la maison principale fut reconstruite en 1930 avec une volonté claire de mieux résister aux cyclones, en associant notamment ossature métallique, béton armé et bois.

Le temps et les cyclones ont néanmoins fragilisé l’édifice. Les infiltrations, la corrosion et la dégradation de certaines parties en bois ont rendu sa restauration indispensable. Au-delà du bâti, l’Habitation Routa conserve la mémoire d’une histoire agricole, économique et sociale guadeloupéenne toujours présente.

1,039 million d’euros : un symbole plus large que les montants

Si l’on additionne les 500 000 € attribués au projet de Saint-Pierre, les 500 000 € attribués à la cathédrale de Pointe-à-Pitre et la dotation historique accordée à Routa, ces trois dossiers représentent 1,039 million d’euros de soutien du Loto du patrimoine. Mais le véritable intérêt de ces opérations n’est pas seulement financier.

Elles illustrent trois façons de faire vivre le patrimoine : restaurer un tissu urbain ancien, sauver un grand monument religieux et préserver une habitation liée à l’histoire économique des îles.

Pour les Antilles, où le climat, les cyclones, les séismes, l’humidité et le coût de l’entretien mettent les bâtiments anciens à rude épreuve, chaque chantier pose aussi une question plus large : comment préserver sans figer ? Comment restaurer tout en redonnant un usage, une activité et une place dans la vie contemporaine ?

Le patrimoine, un levier d’attractivité pour les centres anciens

À Saint-Pierre comme à Pointe-à-Pitre, les restaurations peuvent contribuer à recréer des parcours, des raisons de marcher dans la ville, de visiter, de s’arrêter et de consommer localement. C’est cette articulation entre architecture, histoire, tourisme et vie quotidienne qui donne tout son sens à ces investissements.

Maisons Créoles suivra avec attention l’avancement de ces opérations. Car derrière les pierres, les façades et les charpentes, c’est aussi une certaine idée de l’identité antillaise qui se transmet.

Sources : Fondation du patrimoine – Façades des rues Victor-Hugo et Bouillé à Saint-Pierre ; Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Pointe-à-Pitre ; Habitation Routa à Lamentin.