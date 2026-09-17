Introduction

Rêver de s’installer sous le soleil des Antilles ou d’investir dans un pied-à-terre tropical est un projet séduisant pour de nombreux Québécois. La Guadeloupe, avec son cadre de vie exceptionnel et sa stabilité juridique en tant que département français, offre des opportunités remarquables. Néanmoins, franchir l’Atlantique pour concrétiser un achat immobilier demande une préparation minutieuse.

1. La recherche du bien immobilier

La première étape consiste à cibler vos critères : recherchez-vous une villa avec vue mer à Saint-François, un appartement à Le Gosier ou une case traditionnelle à Basse-Terre ? Pour un acheteur résidant au Québec, s’appuyer sur des agences locales réputées et des réseaux spécialisés comme Maisons Créoles est indispensable pour effectuer des visites virtuelles de qualité et sécuriser les meilleures pépites du marché.

2. Financement depuis le Canada et transferts de fonds

Financer un bien immobilier en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM depuis le Canada comporte des particularités financières. Les banques canadiennes n’acceptent généralement pas de prendre une hypothèque sur un bien situé à l’étranger. Il conviendra donc de se tourner vers des banques françaises ou internationales disposant de services pour non-résidents. De plus, anticipez les fluctuations des taux de change (CAD/EUR) et les frais liés aux transferts de fonds internationaux importants, en passant par des courtiers spécialisés pour optimiser vos taux.

3. Législation et démarches administratives pour les non-résidents

En tant que citoyen canadien non-résident fiscal en France, vous avez tout à fait le droit d’acheter un bien immobilier en Guadeloupe. Aucune autorisation spécifique de séjour n’est requise pour acquérir un bien. Toutefois, vous devez obtenir un numéro fiscal français auprès de l’administration fiscale et ouvrir un compte bancaire en euros.

4. Le rôle incontournable du notaire français

Contrairement au système notarié québécois, le notaire en France est un officier ministériel public neutre, mandaté par l’État pour authentifier les actes de vente, vérifier l’origine de propriété, l’urbanisme et s’assurer de la purgation de tous les droits de préemption. C’est lui qui sécurise juridiquement la transaction de A à Z.

5. Fiscalité et précautions avant l’achat

Il est crucial de bien comprendre la fiscalité applicable : taxe foncière, taxe d’habitation le cas échéant, impôt sur le revenu foncier en cas de mise en location, ainsi que les conventions fiscales entre le Canada et la France pour éviter la double imposition. Pensez également à vérifier la situation du bien face aux risques naturels (cyclones, séismes, zones sismiques et plans de prévention des risques).

6. Assurance, gestion locative et conciergerie

Pour rentabiliser votre bien en votre absence, confiez sa gestion à une agence locale ou à une conciergerie professionnelle. Elles s’occuperont de l’accueil des voyageurs, de l’entretien et du suivi technique. N’oubliez pas non plus de souscrire une assurance multirisque habitation adaptée aux spécificités climatiques des Antilles.