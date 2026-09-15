Maison Créole : L’art de vivre et de construire sous les tropiques

Construire ou rénover en Guadeloupe demande une attention particulière aux conditions climatiques de notre île. Entre alizés, soleil tropical et saison des pluies, l’architecture traditionnelle offre des solutions ingénieuses pour allier confort et esthétisme.

Une ventilation naturelle optimale

Le secret d’une habitation bien tempérée réside dans la circulation de l’air. L’orientation de la maison face aux vents dominants, combinée à des jalousies et des ouvertures traversantes, permet de rafraîchir naturellement les pièces de vie sans climatisation excessive.

Des matériaux durables et adaptés

Qu’il s’agisse du bois local ou du béton armé, le choix des matériaux doit garantir la résistance aux intempéries tout en préservant le charme authentique de nos paysages. L’intégration de larges varangues protège efficacement les façades du soleil direct et des fortes pluies.