Et si votre prochain hiver se passait les pieds dans le sable, sans barrière de langue, à cinq heures de vol direct de Montréal ? La Guadeloupe séduit de plus en plus de Québécois qui cherchent une alternative à la Floride : on y parle français, on y paie en euros, et le droit y est celui de la France. Mais justement — acheter en Guadeloupe, c’est acheter en France, avec ses règles propres. Voici le mode d’emploi, étape par étape.

Pourquoi la Guadeloupe plutôt que la Floride ?

Trois arguments reviennent chez les acheteurs canadiens. D’abord la langue : tout le processus d’achat, du courtier au notaire, se déroule en français. Ensuite l’accessibilité : Air Canada et Air Transat assurent des vols directs Montréal–Pointe-à-Pitre en environ 5 heures, sans escale ni décalage horaire majeur (1 heure en hiver). Enfin la stabilité : la Guadeloupe est un département français, donc un cadre juridique européen, une monnaie forte et un système notarial qui sécurise chaque transaction.

Un Canadien peut-il acheter librement ? Oui.

C’est la bonne nouvelle : la France n’impose aucune restriction aux acheteurs étrangers. Pas de permis spécial, pas de statut de résident requis, pas de quota. Un citoyen canadien peut acheter une maison, un condo (« appartement en copropriété ») ou un terrain en Guadeloupe exactement comme un Français, et en devenir pleinement propriétaire.

Attention toutefois : posséder un bien ne donne pas de droit de séjour supplémentaire. Sans visa, un Canadien peut séjourner en Guadeloupe jusqu’à 90 jours — largement suffisant pour fuir le pire de l’hiver québécois. Pour des séjours plus longs, il faudra demander un visa de long séjour.

Le déroulement d’un achat : très différent du Québec

Oubliez la promesse d’achat québécoise et le rôle central du courtier : en France, c’est le notaire qui pilote la transaction. Le processus type :

L’offre d’achat — écrite, elle engage le vendeur s’il l’accepte. Le compromis de vente (ou promesse de vente) — l’équivalent d’un avant-contrat signé chez le notaire ou l’agent, souvent accompagné d’un dépôt de 5 à 10 %. L’acheteur bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours, une protection qui n’existe pas au Québec. Le délai notarial — comptez 2 à 3 mois entre le compromis et l’acte final. Le notaire vérifie les titres, les servitudes, les diagnostics obligatoires (termites, amiante, risques naturels — importants sous les tropiques) et purge les droits de préemption. L’acte authentique — la signature finale chez le notaire, qui officialise le transfert de propriété. Bon à savoir : une procuration permet de signer à distance depuis le Canada, sans avoir à voler jusqu’à Pointe-à-Pitre.

Le budget : ne pas oublier les « frais de notaire »

En plus du prix d’achat, prévoyez les frais d’acquisition, appelés frais de notaire : environ 7 à 8 % du prix pour un bien ancien, et 2 à 3 % pour un bien neuf. L’essentiel de cette somme correspond à des taxes reversées à l’État français, pas aux honoraires du notaire lui-même.

Côté charges annuelles, comptez la taxe foncière (l’équivalent des taxes municipales) et, pour une résidence secondaire, la taxe d’habitation, qui reste due sur les résidences secondaires même si elle a été supprimée sur les résidences principales.

Le financement : possible, mais préparez votre dossier

Deux options s’offrent à vous. Financer depuis le Canada (marge de crédit hypothécaire sur votre propriété québécoise, liquidités), ou emprunter auprès d’une banque française, ce qui est tout à fait possible pour un non-résident. Dans ce cas, attendez-vous à :

un apport de 20 à 30 % du coût total, frais de notaire inclus ;

du coût total, frais de notaire inclus ; des taux légèrement supérieurs à ceux des résidents français (environ 3,9 à 4,5 % sur 20 ans en 2026, contre 3,6 à 4 % pour un résident) ;

un dossier complet : avis de cotisation, relevés bancaires, preuves de revenus — les banques françaises sont exigeantes mais connaissent bien les dossiers canadiens.

Pensez aussi au taux de change : votre budget est en dollars canadiens, votre achat en euros. Une variation de quelques cents peut représenter des milliers de dollars sur le prix final ; des services de change spécialisés offrent de meilleurs taux que les banques traditionnelles.

La fiscalité : des deux côtés de l’Atlantique

C’est le volet qui demande le plus d’attention, mais la convention fiscale France-Canada évite la double imposition. En résumé :

Côté France :

Si vous louez votre bien (location saisonnière, par exemple), les revenus locatifs de source française sont imposables en France , avec un taux minimum de 20 % pour les non-résidents, plus les prélèvements sociaux.

, avec un taux minimum de 20 % pour les non-résidents, plus les prélèvements sociaux. À la revente, la plus-value est imposée en France (19 % + 17,2 % de prélèvements sociaux pour un non-résident hors Union européenne), avec des abattements progressifs selon la durée de détention. Les non-résidents hors UE doivent en outre désigner un représentant fiscal accrédité pour la vente au-delà de certains seuils.

Côté Canada :

En tant que résident fiscal canadien, vous déclarez vos revenus mondiaux, y compris les loyers guadeloupéens. L’impôt payé en France donne droit à un crédit pour impôt étranger , conformément à la convention fiscale.

, conformément à la convention fiscale. Le formulaire T1135 (bilan de vérification du revenu étranger) est obligatoire si vos biens étrangers dépassent 100 000 $ CA de coût — sauf s’il s’agit d’un bien à usage strictement personnel, comme une résidence de vacances que vous n’exploitez pas en location. Dès que le bien génère des revenus, le T1135 s’applique.

Un conseil qui vaut de l’or : consultez un fiscaliste qui connaît les deux régimes avant d’acheter, surtout si vous envisagez la location. La structure de détention choisie au départ (en nom propre, en SCI…) a des conséquences fiscales importantes et difficiles à corriger après coup.

Louer son bien : le calcul qui rassure

Beaucoup d’acheteurs canadiens rentabilisent leur pied-à-terre en le louant en saisonnier une partie de l’année — la haute saison touristique guadeloupéenne (décembre à avril) coïncide justement avec les mois où les propriétaires y séjournent le moins s’ils y passent seulement quelques semaines. Les revenus sont en euros, une devise forte, et la demande touristique est soutenue. Renseignez-vous sur les obligations locales de la location meublée touristique (déclaration en mairie, numéro d’enregistrement) et sur le régime fiscal des locations meublées.

Les pièges à éviter

Acheter sans visiter la zone à différentes saisons : exposition au vent, saison des pluies, proximité des sargasses sur certaines côtes — le terrain change la donne.

: exposition au vent, saison des pluies, proximité des sargasses sur certaines côtes — le terrain change la donne. Négliger les diagnostics : cyclones, sismicité, termites ; vérifiez l’assurabilité et les normes de construction parasismiques et paracycloniques.

: cyclones, sismicité, termites ; vérifiez l’assurabilité et les normes de construction parasismiques et paracycloniques. Sous-estimer les délais : entre l’offre et les clés, comptez 3 à 4 mois. Rien à voir avec une transaction québécoise.

: entre l’offre et les clés, comptez 3 à 4 mois. Rien à voir avec une transaction québécoise. Improviser la fiscalité : la déclaration dans les deux pays n’est pas optionnelle.

En résumé

Acheter en Guadeloupe quand on est Canadien, c’est accessible, sécurisé et sans restriction — à condition de comprendre que l’on achète selon les règles françaises : notaire, compromis, frais d’acquisition de 7 à 8 %, et une fiscalité à gérer des deux côtés de l’Atlantique. Bien accompagné (agent local, notaire, fiscaliste franco-canadien), le rêve d’un hiver au soleil, en français, à cinq heures de Montréal, est plus réaliste qu’il n’y paraît.

Vous songez à un projet en Guadeloupe ? Parlons-en : une première consultation permet de valider votre budget, votre financement et la fiscalité applicable à votre situation.

Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou financier. Consultez un notaire et un fiscaliste pour votre situation personnelle.