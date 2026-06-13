Le bien Maisons Créoles vous ouvre les portes de la Villa EDEN, une propriété d’exception de 149 m² à Bouillante. Avec ses 4 chambres, sa piscine, son bungalow indépendant et son jardin tropical de 1 873 m², elle offre un cadre de vie rare sur la Côte-sous-le-Vent. Proposée à 891 000 €.

Le quartier

Vivre à Bouillante, c’est choisir la douceur de la Côte-sous-le-Vent : mer calme, spots de plongée de la réserve Cousteau, sources d’eau chaude et couchers de soleil sur la mer des Caraïbes. Pointe-à-Pitre est à environ 45 minutes.

Infos pratiques et contact

Villa EDEN — 149 m² — 4 chambres — 891 000 €

Toutes les photos et la fiche complète : https://maisons-creoles-immo.fr

Pour organiser une visite : 0690 61 64 70 ou maisonscreoles.immo@gmail.com.

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