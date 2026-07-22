Se loger — ou investir dans l’immobilier — est devenu un vrai casse-tête pour beaucoup de Québécois en 2026. Pendant que les prix continuent de grimper d’une région à l’autre, une partie grandissante des acheteurs et investisseurs se tournent vers des marchés étrangers plus accessibles. La Guadeloupe fait partie des destinations qui en profitent le plus.

Ce que disent vraiment les chiffres du marché québécois

Les données publiées cet été par les grands acteurs du secteur dressent un portrait sans ambiguïté.

À Montréal-centre, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée a atteint 1 245 400 $ CAD au deuxième trimestre 2026, en hausse de 5,1 % sur un an. Un appartement en copropriété n’y échappe pas non plus, à 596 300 $ CAD en moyenne. Et la tendance ne se limite pas à la métropole : Royal LePage prévoit une hausse de 8 % des prix dans la région de Québec au quatrième trimestre 2026 — la plus forte progression parmi les grandes villes canadiennes étudiées.

L’endettement suit la même courbe. Le nombre d’hypothèques accordées au Québec a bondi de 7,1 % en juin 2026 par rapport à l’année précédente, tandis que l’indice de difficultés financières des ménages a grimpé de 28,9 % sur la même période. Autrement dit : les Québécois empruntent davantage pour accéder à un marché de plus en plus tendu financièrement.

Un sondage récent de RBC confirme ce que beaucoup ressentent déjà sur le terrain : 78 % des Québécois estiment que l’accession à la propriété exige aujourd’hui plus de sacrifices que pour les générations précédentes, et une proportion presque identique rapporte avoir vécu un véritable choc financier au moment d’acheter. Du côté des professionnels, le vice-président exécutif au développement des affaires chez Royal LePage, Dominic St-Pierre, observe une prudence financière croissante chez les acheteurs, qui remplacent l’urgence d’acheter par une prise de décision plus calculée. Camille Laberge, économiste principale à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), souligne quant à elle que la pression sur les prix reste forte partout où l’offre demeure limitée — ce qui est le cas dans la majorité des régions du Québec.

Résultat : pour un même budget, la marge de manœuvre d’un acheteur québécois n’a jamais été aussi restreinte, que ce soit pour une première propriété, une résidence secondaire, ou un projet d’investissement locatif.

Et si la solution n’était pas de racheter au Québec, mais d’investir ailleurs ?

C’est exactement ici que la Guadeloupe change la donne. Pas comme un pis-aller, mais comme une vraie destination d’investissement, avec du soleil, du sens, et un potentiel réel.

Pour donner une idée concrète : le budget d’un appartement montréalais moyen suffit largement à devenir propriétaire d’un bien de charme en Guadeloupe, avec souvent une vue mer, un vrai potentiel locatif saisonnier, et une vie de quartier chaleureuse à l’année. Entre Sainte-Rose et Deshaies, une villa de 107 m² avec bungalow indépendant, sur un terrain paysagé de 701 m², se positionne à 365 000 € FAI — moins d’un tiers du prix d’une unifamiliale montréalaise, pour une villa habitable au quotidien et un bungalow prêt à la location saisonnière, qui peut générer un revenu complémentaire dès la première année.

Pour ceux qui envisagent un projet plus ambitieux, deux propriétés d’exception illustrent tout le potentiel patrimonial de l’île. À Trois-Rivières, face à l’archipel des Saintes — l’une des plus belles baies du monde —, une villa contemporaine tout juste achevée, piscine à débordement, spa et totalement autonome en énergie, se propose à 1 600 000 € FAI. À Pointe-Noire, la villa créole ACOMAT MATATA conjugue design luxueux et démarche écoresponsable sur un terrain de plus de 3 000 m², à deux pas de la réserve Cousteau, pour 1 250 000 €. Deux façons différentes de vivre la même promesse : un cadre exceptionnel, une vraie qualité de construction, et un potentiel patrimonial qui n’a rien à envier aux prix pratiqués aujourd’hui dans le Grand Montréal pour des biens bien moins spectaculaires.

Au-delà du prix, c’est tout un contexte qui rassure : rester en zone euro, garder ses démarches en français, profiter d’un cadre juridique français familier, et bénéficier d’un climat tropical toute l’année à seulement quelques heures de vol de Montréal ou Québec. Pour un investisseur qui souhaite louer une partie de l’année via le régime LMNP, le rendement potentiel peut largement dépasser ce qu’offre aujourd’hui un marché locatif québécois de plus en plus réglementé et compétitif.

Un moment charnière pour se positionner

Le marché immobilier québécois traverse une phase de transition — plus prudente, plus calculée, mais toujours sous tension sur les prix. Pendant que beaucoup de Québécois hésitent entre acheter maintenant ou attendre, une opportunité se dessine ailleurs, à leur portée : diversifier leur patrimoine vers une destination où leur argent va plus loin, où l’accueil est chaleureux, et où le rêve d’un pied-à-terre au soleil devient enfin accessible plutôt qu’hors de portée.

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