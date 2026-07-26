Un acheteur québécois qui regarde une villa en Guadeloupe se pose presque toujours la même question en premier : « est-ce que j’achète au bon moment côté devise ? » C’est une bonne question. Ce n’est simplement pas la plus rentable. Les chiffres montrent que le taux de change compte beaucoup moins que la façon dont on convertit son argent — et que la seconde variable est la seule sur laquelle l’acheteur a réellement la main.

Où en est vraiment l’euro face au dollar canadien

Au 26 juillet 2026, l’euro s’échange autour de 1,60 dollar canadien. La Banque du Canada, reprise par l’Institut de la statistique du Québec, publiait un taux mensuel officiel de 1,6029 $ CA/€ pour mai 2026 — avec une progression de la devise canadienne de 0,4 % ce mois-là face à la monnaie européenne.

Le point le plus important n’est pas le niveau, c’est la stabilité :

Sur 52 semaines, l’EUR/CAD a évolué entre 1,5611 et 1,6471 .

. Sur douze mois glissants, la variation est quasi nulle (de l’ordre de +0,1 %).

Sur le dernier mois, le taux a même reculé d’environ 0,9 %.

Autrement dit : le taux d’aujourd’hui est le taux d’il y a un an. La comparaison qui fait mal est plus ancienne — la moyenne 2023 tournait autour de 1,46. Un acheteur qui aurait converti son budget à cette époque aurait effectivement payé moins cher. Mais 2023 n’est pas une option d’achat disponible, et le consensus des salles de marché place l’EUR/CAD dans une fourchette de 1,58 à 1,61 jusqu’au deuxième trimestre 2027.

Ce que cela signifie concrètement : ni précipitation, ni attente stratégique. Le scénario central est un taux qui ne bouge pas beaucoup. Méfiez-vous de tout interlocuteur qui vous vend un « achetez maintenant avant que le change n’empire » — le consensus dit exactement l’inverse.

Le dollar canadien n’est pas faible contre l’euro : il est faible contre tout

C’est la nuance que la plupart des acheteurs manquent, et elle change complètement la lecture du dossier.

Face au dollar américain, le dollar canadien évolue autour de 1,40–1,41. La faiblesse du dollar canadien — que les Québécois appellent « le huard », du nom de l’oiseau gravé sur la pièce d’un dollar — n’est donc pas un phénomène euro-canadien : c’est une caractéristique générale de la devise canadienne sur ce cycle, liée aux écarts de taux d’intérêt, aux cours du pétrole et de l’or, et à l’incertitude commerciale nord-américaine.

La conséquence est importante pour un investisseur québécois : renoncer à la Guadeloupe pour acheter en Floride ne résout pas le problème de change. Le même dollar canadien perd du pouvoir d’achat des deux côtés. La question n’est donc pas « euro ou dollar américain », mais « quel actif, quel rendement, quelle fiscalité, quel cadre juridique ». Sur ce terrain, la Guadeloupe présente un argument que la Floride n’a pas : c’est un territoire français et européen, avec un droit de propriété identique à celui de la métropole, un notaire, et un dispositif locatif meublé (LMNP) que les investisseurs français utilisent depuis des décennies.

Ce qui coûte cher n’est pas le taux, c’est le canal

Voici le vrai gisement d’économie, et il est presque toujours ignoré.

Précisons d’abord le terme, parce qu’il est rarement employé. Le canal de conversion, c’est simplement l’intermédiaire par lequel vos dollars canadiens deviennent des euros : votre banque, un courtier en devises, un compte multidevises. Toutes ces options aboutissent au même résultat — des euros sur le compte du notaire — mais elles ne coûtent pas la même chose. Et leur coût est invisible : personne ne vous facture « 2 % de frais de change ». On vous annonce simplement un taux légèrement moins bon que le taux réel du marché, et l’écart reste dans la poche de l’intermédiaire. Aucune ligne de frais n’apparaît sur votre relevé.

Pour savoir ce que vous payez, une seule vérification : comparez le taux qu’on vous propose au taux interbancaire du jour, celui que vous trouvez sur Google ou XE. L’écart, en pourcentage, c’est votre coût réel.

Quand une banque canadienne convertit vos dollars en euros, elle ne vous applique pas le taux interbancaire. Elle applique une marge intégrée au taux — généralement 2 à 2,5 %, rarement affichée comme telle. Un spécialiste du change (courtier en devises, plateforme de transfert international) travaille à des marges de l’ordre de 0,4 à 0,5 %.

L’écart paraît anodin. Sur un achat immobilier, il ne l’est pas.

Exemple chiffré : Villa Nogent, Sainte-Rose — 365 000 €

Un achat immobilier ne se limite pas au prix affiché. Il faut convertir le prix et les frais de notaire (environ 7,5 % dans l’ancien), soit un budget réel d’environ 392 000 €.

Canal de conversion Marge appliquée Coût du change Banque canadienne (guichet) 2,0 à 2,5 % 12 500 à 15 700 CAD Spécialiste du change 0,4 à 0,5 % 2 500 à 3 100 CAD Écart sur la seule opération d’achat 10 000 à 13 000 CAD

Base de calcul : budget de 392 000 € (prix 365 000 € + frais d’acquisition), taux interbancaire 1,60.

Mettons ce chiffre en perspective. Sur ce même budget, chaque centime de variation du taux EUR/CAD représente environ 3 900 CAD. Un mouvement de marché de 3 % — considérable, hors du scénario consensuel — représenterait environ 18 800 CAD.

Le choix du canal de conversion pèse donc à peu près autant qu’un mouvement de marché majeur. À une différence près, décisive : le mouvement de marché est hypothétique, l’économie sur le canal est certaine. Elle ne dépend d’aucune prévision. Elle dépend d’un coup de fil.

Ordre de grandeur sur les autres mandats

Bien Prix Équivalent CAD Enjeu du canal Villa Nogent — Sainte-Rose 365 000 € ≈ 584 000 CAD ≈ 12 000 CAD Villa ACOMAT MATATA — Pointe-Noire 1 250 000 € ≈ 2 000 000 CAD ≈ 40 000 CAD Villa Trois-Rivières 1 600 000 € ≈ 2 560 000 CAD ≈ 51 000 CAD

Sur les tickets élevés, l’écart de canal dépasse largement le coût d’une expertise professionnelle complète sur le dossier.

Le détail technique qui peut bloquer une signature

Il existe une contrainte que beaucoup d’acheteurs étrangers découvrent trop tard, parfois à quelques jours de l’acte. Elle mérite d’être posée maintenant, parce qu’elle conditionne la façon dont on organise la conversion.

Un notaire français ne peut pas accepter un virement provenant d’un compte qui n’est pas au nom de l’acquéreur. Ce n’est pas une préférence d’usage : les notaires sont assujettis à la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils ont une obligation de vigilance sur l’origine des fonds, et une obligation de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Un virement dont le nom de l’émetteur ne correspond pas à celui de l’acheteur déclenche mécaniquement un blocage.

Or certains services de transfert international expédient les fonds depuis leur propre compte, dit « groupé ». Le virement arrive alors au notaire sous le nom de la plateforme, pas sous celui de l’acheteur. Le dossier s’arrête là, à quelques jours de la signature, avec un vendeur qui s’impatiente.

Le montage propre, en deux temps

Étape 1 : le spécialiste convertit les dollars canadiens et dépose les euros sur un compte au nom de l’acheteur — soit un IBAN nominatif ouvert chez le courtier, soit un compte bancaire français.

le spécialiste convertit les dollars canadiens et dépose les euros sur un compte au nom de l’acheteur — soit un IBAN nominatif ouvert chez le courtier, soit un compte bancaire français. Étape 2 : c’est l’acheteur lui-même qui vire les euros au notaire, depuis ce compte à son nom.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les notaires recommandent aux acquéreurs non-résidents d’ouvrir un compte bancaire en France : cela simplifie le rapatriement des fonds depuis l’étranger et sécurise la traçabilité de l’opération.

Deux précisions pratiques à anticiper :

L’attestation de provenance des fonds. Votre banque doit émettre un document certifiant l’origine licite des sommes, exigé au-delà de 3 000 €. Comptez trois à dix jours de délai selon l’établissement — à demander dès réception de l’appel de fonds du notaire, pas la veille de la signature.

Votre banque doit émettre un document certifiant l’origine licite des sommes, exigé au-delà de 3 000 €. Comptez trois à dix jours de délai selon l’établissement — à demander dès réception de l’appel de fonds du notaire, pas la veille de la signature. La destination du virement. Les fonds ne vont jamais sur un compte personnel du notaire, mais sur un compte dédié ouvert à la Caisse des Dépôts au nom de l’office notarial. Tout RIB qui vous serait communiqué autrement doit être vérifié par téléphone auprès de l’étude, en composant vous-même son numéro.

Rien de tout cela n’est compliqué. Mais chacun de ces points prend des jours, pas des heures, et ils s’additionnent. C’est précisément le type de séquence qu’un accompagnement local permet de dérouler sans surprise.

Le risque de change ne s’arrête pas à la signature

C’est le point que les acheteurs découvrent après coup, et il mérite d’être posé avant.

Un investisseur québécois qui achète en Guadeloupe se retrouve avec un actif libellé en euros, qui produit des revenus en euros, et qui sera un jour revendu en euros. Trois expositions distinctes :

1. Les loyers

Une location saisonnière ou meublée génère des revenus en euros. S’ils sont rapatriés au Québec chaque trimestre, chaque rapatriement subit une marge de change. Un bien produisant 30 000 € de loyers annuels, converti quatre fois par an au guichet bancaire, laisse environ 1 000 CAD par an sur la table — sans compter les frais fixes de virement. Sur dix ans de détention, l’ordre de grandeur devient significatif.

Deux réponses classiques : regrouper les rapatriements (deux fois par an plutôt que douze), ou conserver un compte en euros et ne convertir que le surplus réellement nécessaire au Québec. Beaucoup d’investisseurs laissent d’ailleurs les loyers financer sur place les charges, la taxe foncière et l’entretien — ce qui supprime purement et simplement la question du change sur cette poche.

2. La fiscalité

Les revenus locatifs français sont imposables en France, avec une convention fiscale franco-canadienne qui organise l’élimination de la double imposition. Les montants déclarés au Canada doivent être convertis selon les règles de l’Agence du revenu du Canada. Ce n’est pas un coût, mais c’est un point à cadrer avec un fiscaliste avant l’achat, pas après la première déclaration.

3. La revente

C’est l’exposition la plus longue et la moins maîtrisable. Un bien acheté à 1,60 et revendu à 1,50 verra sa plus-value en dollars canadiens amputée, même si le prix en euros a progressé. L’inverse est également vrai : une remontée de l’euro amplifie le gain.

Il n’existe pas de couverture parfaite sur un horizon de dix ou quinze ans, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Ce qui existe, en revanche, c’est une règle de bon sens : un investissement immobilier en devise étrangère doit tenir debout sur ses propres fondamentaux — emplacement, qualité du bien, rendement locatif, dynamique du marché local. Le change est un facteur secondaire qui peut améliorer ou dégrader le résultat à la marge. Il ne doit jamais être la raison d’acheter, ni la raison de renoncer.

Ce que ça change pour un projet en Guadeloupe

Pour un acheteur québécois, l’approche pragmatique tient en quatre points :

Ne pas chercher à timer le marché des devises. Le consensus place l’EUR/CAD dans un couloir étroit sur les deux prochaines années. Attendre un point d’entrée immobilise votre projet sans espérance de gain claire.

Le consensus place l’EUR/CAD dans un couloir étroit sur les deux prochaines années. Attendre un point d’entrée immobilise votre projet sans espérance de gain claire. Choisir son canal de conversion avant de signer le compromis. Ouvrir un compte chez un spécialiste prend quelques jours. C’est l’action à plus fort rendement de tout le dossier — à condition de vérifier que les euros arriveront sur un compte à votre nom, et non depuis un compte groupé.

Ouvrir un compte chez un spécialiste prend quelques jours. C’est l’action à plus fort rendement de tout le dossier — à condition de vérifier que les euros arriveront sur un compte à votre nom, et non depuis un compte groupé. Envisager de bloquer le taux entre le compromis et l’acte. Ce délai est de deux à trois mois en France. Un contrat à terme permet de figer le taux sur cettepériode, contre un dépôt de garantie. Sur les gros tickets, cela retire une incertitude du dossier.

Ce délai est de deux à trois mois en France. Un contrat à terme permet de figer le taux sur cettepériode, contre un dépôt de garantie. Sur les gros tickets, cela retire une incertitude du dossier. Structurer les flux post-acquisition dès le départ. Compte en euros, fréquence de rapatriement, affectation des loyers aux charges locales : ces décisions se prennent mieux avant l’achat qu’après.

Le dollar canadien est faible sur ce cycle, face à toutes les devises. C’est un fait. Ce n’est ni un signal d’achat, ni un signal d’attente. Cela signifie simplement qu’un projet guadeloupéen doit être évalué sur ce qu’il vaut vraiment : la qualité du bien, sa capacité locative, et le sérieux de l’accompagnement local.

Parlons de votre projet

Maisons Créoles Immo accompagne les acheteurs internationaux sur les biens de prestige de Guadeloupe et des Antilles françaises. Membre du réseau eXp Realty et certifié Global Marketing Agent, je travaille en co-courtage avec les agents et courtiers québécois : votre courtier reste votre interlocuteur, je prends en charge le terrain, le juridique local et la relation notaire.

Pour discuter d’un projet, d’un mandat en particulier ou d’un partenariat de co-courtage : maisonscreoles.net/partenaires-agents

Taux de change relevés le 26 juillet 2026 (sources : Banque du Canada via l’Institut de la statistique du Québec, données de marché EUR/CAD et USD/CAD). Les taux évoluent en permanence ; les montants en dollars canadiens sont donnés à titre indicatif. Cet article présente une information générale de marché et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, ni une recommandation de change. Les marges bancaires citées sont des ordres de grandeur observés sur le marché et varient selon les établissements et les montants. Pour toute décision, consultez un conseiller financier, un fiscaliste et un notaire.