En Guadeloupe, certaines ventes de maisons familiales restent bloquées non par leur prix, mais par la difficulté de réunir les héritiers et de régulariser les successions. Le Sénat souligne l’ampleur des indivisions successorales outre-mer ; en Martinique, il mentionne par exemple 34 % des parcelles privées en indivision. Derrière ces situations, des cases fermées, des terrains en friche et parfois des conflits familiaux.

Pourquoi l’indivision bloque tout

En droit commun, vendre un bien indivis exige l’accord de tous les héritiers. Il suffit d’un cousin installé en Hexagone qui ne répond pas, d’un oncle décédé dont les propres enfants n’ont jamais été identifiés, ou d’un seul refus pour que tout s’arrête. Aux Antilles, les successions non ouvertes sur deux ou trois générations multiplient les indivisaires : il n’est pas rare de compter vingt ou trente ayants droit sur une même parcelle.

La loi Letchimy : la majorité simple suffit

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, dite loi Letchimy, a créé un régime dérogatoire propre aux outre-mer. Ses règles principales :

Champ : les successions ouvertes depuis plus de dix ans.

Majorité : les indivisaires détenant plus de la moitié des droits peuvent décider de vendre ou de partager, au lieu de l’unanimité.

Procédure : le notaire notifie le projet d’acte aux autres indivisaires et assure sa publicité.

Protection des minoritaires : un indivisaire qui s’oppose peut saisir le président du tribunal judiciaire, selon une procédure accélérée.

Durée : le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2038 par la loi du 9 avril 2024.

Concrètement, une fratrie majoritaire peut désormais mettre en vente la maison des parents sans attendre l’accord d’un frère injoignable, à condition de respecter scrupuleusement la notification. Ce qui bouge en ce moment Le sujet est en pleine actualité parlementaire. Le 3 novembre 2026, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi du sénateur guadeloupéen Victorin Lurel « visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer ». Le texte doit encore passer à l’Assemblée nationale. Ce qu’il prévoit à ce stade :

un référent « régularisation foncière » dans chaque commune ;

le maintien du seuil de dix ans d’ancienneté de la succession (la baisse à cinq ans a été écartée en commission) ;

des exonérations et réductions de droits sur les partages, les soultes et certaines donations ;

l’ouverture encadrée des baux à réhabilitation aux biens indivis, pour traiter les « dents creuses » des bourgs.

En parallèle, l’Assemblée a voté le 29 octobre un autre texte qui vise à rétablir le délai de droit commun de trente ans pour la prescription acquisitive outre-mer. Rien n’est définitif : il faudra suivre la navette en 2027.

Mode d’emploi en cinq étapes

Reconstituer l’arbre généalogique. Actes d’état civil, livret de famille, recours éventuel à un généalogiste successoral. 2. Faire établir l’acte de notoriété par un notaire, qui liste les héritiers et leurs quotes-parts. 3. Vérifier l’éligibilité Letchimy : succession ouverte depuis plus de dix ans, majorité des droits réunie. 4. Faire estimer le bien par un professionnel. Un avis de valeur argumenté apaise souvent les tensions : chacun sait ce qu’il peut espérer. 5. Lancer la notification par le notaire, puis la mise en vente une fois le délai d’opposition écoulé.

Notre conseil

L’indivision est d’abord une affaire humaine. Avant toute procédure, réunir la famille autour d’une estimation chiffrée et d’un calendrier clair évite bien des contentieux. Le notaire sécurise le droit ; l’agent immobilier, lui, sécurise le prix et le délai. Pour une succession complexe, rapprochez-vous aussi de l’ADIL, qui délivre un conseil juridique gratuit. Cet article est informatif et ne remplace pas le conseil d’un notaire ou d’un avocat.