Patrick de Larroche

Fondateur de Maisons Créoles

Conseiller en immobilier · Maisons Créoles Immo — eXp Realty France

J'ai fondé Maisons Créoles il y a trente ans pour raconter l'architecture et l'art de vivre des Antilles. Aujourd'hui, j'accompagne ceux qui souhaitent y acheter ou y vendre — en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

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