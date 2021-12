Les alternatives naturelles au sucre raffiné

Par Vanessa Méril-Mamert

Dans notre quête de saveurs nouvelles et originales, et aussi plus saines, il existe de nombreuses façons de retrouver ce goût sucré que nous aimons tant, sans les possibles effets négatifs. Voici un tour d’horizon des alternatives au sucre qui sont naturelles et non raffinées.

Le miel

Le miel, mélange d’eau, de glucose, de fructose, il a l’avantage de contenir des éléments traces : minéraux (potassium) et des vitamines (B et C), et des essences végétales diverses. Plus le miel est foncé, plus il est riche en ces antioxydants. S’il est cru, il contient des enzymes actives. Il sucre plus que le sucre de table. Toutes ses qualités en font un produit non seulement savoureux, mais aussi sain, ayant des propriétés antiseptiques, antioxydantes qui aident à prévenir le cancer et les maladies dégénératives. Essayez auprès de votre apiculteur le miel de Tendacayou ou le miel de surette pour découvrir des saveurs incroyables !

Le sirop et le sucre d’érable

Issu de la sève d’érables, ce produit emblématique du Canada est un sucre à la saveur prononcée. Riche en antioxydants, en manganèse et en zinc, il contient du sucre sous forme de saccharose. Les produits de l’érable ont un goût caractéristique, un arôme boisé aux touches de réglisse, entre le miel et une sorte de caramel. Un peu moins sucrant que le sucre raffiné, Le sucre d’érable est aussi un peu moins calorique. Préférez un sirop d’érable de qualité au goût authentique.

Le sirop de batterie, la mélasse de canne à sucre

Produit bien connu des îles, et notamment des îles de Guadeloupe, le sirop de batterie est un sucre qui n’est pas cristallisable que l’on obtient lors du 3ème jet de cuisson. Sa version plus épaisse, la mélasse a l’apparence d’une grosse masse pâteuse, et visqueuse. Elle permet la fabrication du rhum, qu’on appelle rhum industriel. Par opposition, le rhum agricole ou le rhum de plantation est obtenu par la fermentation et la distillation du jus de canne. Ces produits ont un goût aux saveurs de réglisse et de caramel, et le sirop batterie peut remplacer avantageusement le sucre dans la cuisine de tous les jours. Essayez-le !

Le sucre de canne complet

Appelé selon les pays d’origine rapadura, moscovado ou muscovado, ce sucre est produit à partir de jus de canne à sucre bouilli, concentré et très peu ou non raffiné. Il peut avoir une couleur marron café, ou marron cannelle. Avec son goût et ses arômes proches du miel et de la réglisse, le sucre de canne complet donnera saveur et authenticité à tous vos mets. Attention toutefois, il ne peut pas se substituer au sucre blanc en pâtisserie fine, car à cause des éléments trace qu’il contient, il n’a pas les mêmes propriétés organoleptiques (ne va pas monter pareillement, caraméliser, etc.).

Le sucre de coco ou sucre de fleur de coco

Pour faire du sucre de coco, on recueille la sève des fleurs de Coco Nucifera, le cocotier, qui va être chauffée jusqu’à ce que l’eau s’évapore, et donner un sucre de couleur brune. Non raffiné, il contient des éléments traces et possède un goût de noix de coco et de caramel. En termes d’équivalence, comptez 170 g de sucre coco pour remplacer 100 g de sucre blanc et obtenir le même résultat sucré.

Le sucre de palme

Le sucre de palme est un sucre issu de la sève des fleurs du palmier sucrier Arenga Pinnata, dit palmier de Palmyre, qui pousse principalement en l’Asie du Sud-est. Il est issu des grappes de fleurs femelles de l’arbre. C’est un sucre complet, non raffiné, ses éléments traces lui confèrent une couleur jaune-marron et une texture douce, onctueuse et aérienne. Son pouvoir sucrant est légèrement supérieur au sucre blanc.

C’est un sucre savoureux, avec un goût caramélisé, légèrement épicé et mielleux.

Le sirop de datte

Aussi appelé mélasse ou miel de datte, le sirop de dattes est le jus obtenu à partir de dattes dénoyautées, cuites et pressées. Il est riche en minéraux, et présente une légère saveur de datte, et des notes de caramel dues à la cuisson. Il parfumera aussi bien vos préparations sucrées que salées.

Le sirop d’agave

Le sirop d’agave est issu d’une plante de la même famille que l’aloès, et ressemble au miel excepté son goût assez neutre. C’est un produit très transformé et raffiné, et selon le mode de traitement qu’il a subi, sa teneur en fructose varie fortement, de 56 % à 90% de fructose. Il a de ce fait un pouvoir sucrant plus intense que le sucre blanc (glucose et fructose à parts égales).

Le sirop de yacon

Issu du jus d’un tubercule d’Amérique du Sud, la poire de terre, c’est la dernière alternative au sucre à la mode. Il est riche en fructo-oligosaccharides et en inuline, substances sucrantes peu digérées par l’organisme et qui servent de prébiotiques pour la flore intestinale. Son goût rappelle le caramel ou même le sirop d’érable, et son pouvoir sucrant est très élevé.

Voilà de quoi apporter une touche d’originalité et de santé à votre cuisine. Il y en a pour tous les goût, alors, à vous de jouer !