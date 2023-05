L’Ayurveda, un système médical traditionnel originaire de l’Inde, met l’accent sur l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit pour maintenir une bonne santé. Selon l’Ayurveda, il existe six saveurs principales qui sont utilisées pour équilibrer les doshas du corps, ou la résultante d’une des trois énergies vitales combinée à un des cinq éléments. Ces saveurs sont douces, acides, salées, amères, piquantes et astringentes. Chaque saveur a ses propres propriétés et bienfaits pour la santé. Dans cet article, nous allons explorer les six saveurs selon l’Ayurveda et leurs effets sur le bien-être général.