Cette flamboyante trompette fleurie du Brésil a un effet contagieux sur tout l’environnement.

COULEURS ET FORMES

Ce qu’il y a de plus remarquable dans le Guzmania, ce sont ses bractées aux couleurs vives qui poussent dans une belle rosette et constituent un magnifique entonnoir. Ses feuilles ont de superbes couleurs : rouge vif, orange foncé, jaune, rose, violet, blanc ou bicolore. La rosette contient des micro poils et écailles au pouvoir absorbant comme du papier biologique qui permet à la plante de boire et se nourrir. De petites fleurs se développent entre les bractées. Le Guzmania est une variété de plante qui donne tout puis abandonne après la floraison.

ORIGINE

Le Guzmania fait partie de la famille des Bromélias et on le trouve surtout au nord-ouest de l’Amérique du Sud et dans les Caraïbes, le plus souvent dans les forêts tropicales. Il y pousse avec des racines filandreuses sur des arbres, sans les endommager : le Guzmania tire en effet son eau et sa nourriture de l’air et de la pluie. La plante porte le nom de celui qui l’a découverte, l’Espagnol Antonino Guzman qui était pharmacien, botaniste et collectionneur d’objets historiques. Les premières variétés de cette plante furent importées en Europe vers 1900.

SYMBOLIQUE

Le Guzmania est le symbole de la vie sauvage brésilienne ; son entonnoir collecterait « tout le bien qui vient d’en haut » (pluie, soleil) pour le conserver. Cependant, ce sont surtout ses couleurs qui ont une signification particulière : le jaune pour la fortune et la prospérité, le rouge pour l’amour éperdu, le rose pour l’amour persistant et l’orange pour la réussite (travail, études, permis de conduire…).

