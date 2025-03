Mars, mois de la femme créole : portraits de femmes inspirantes de nos territoires

Mars nous rappelle chaque année l’importance de célébrer ces femmes qui façonnent notre identité créole. Entre traditions et modernité, elles portent nos valeurs, préservent notre patrimoine et ouvrent de nouvelles voies pour les générations futures. Leur force tranquille a traversé les époques, surmonté les obstacles et continue d’inspirer. Voici quelques portraits de ces héroïnes de notre culture.

Marie-José Pérec : l’excellence sportive martiniquaise

Née à Basse-Terre en Guadeloupe, Marie-José Pérec reste l’une des plus grandes athlètes françaises de tous les temps. Triple championne olympique (200m et 400m), elle a porté haut les couleurs de la France tout en restant profondément attachée à ses racines antillaises.

Aujourd’hui âgée de 57 ans, Marie-José continue de s’investir dans la promotion du sport auprès des jeunes des territoires ultramarins. Son parcours exemplaire démontre qu’avec détermination et travail, il est possible de dépasser les barrières géographiques et sociales pour atteindre l’excellence.

“Mes origines créoles m’ont donné cette force et cette résilience qui m’ont permis d’aller au bout de mes rêves.” – Marie-José Pérec

Jocelyne Béroard : la voix de la Martinique

Figure emblématique du groupe Kassav’, Jocelyne Béroard a contribué à faire connaître le zouk dans le monde entier. Sa voix puissante et sa présence scénique ont marqué plusieurs générations d’amateurs de musique antillaise.

Au-delà de son talent musical, Jocelyne s’est toujours engagée pour la valorisation de la langue créole et la défense des valeurs culturelles de nos îles. Première femme à recevoir une Victoire de la musique dans la catégorie “Musiques traditionnelles”, elle a ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines dans un univers musical longtemps dominé par les hommes.

Maryse Condé : plume guadeloupéenne mondialement reconnue

Romancière, dramaturge et essayiste de renommée internationale, Maryse Condé a exploré dans son œuvre les thèmes de la colonisation, de l’identité caribéenne et de la condition féminine. Son roman “Ségou” reste une référence incontournable de la littérature francophone.

Lauréate de nombreux prix littéraires prestigieux, dont le Prix Nobel alternatif de littérature en 2018, Maryse Condé a porté la voix de la Guadeloupe sur la scène littéraire mondiale. Son parcours exceptionnel témoigne de la richesse intellectuelle et créative des femmes de nos territoires.

Simone Schwarz-Bart : gardienne de la mémoire antillaise

Avec son époux André Schwarz-Bart, Simone a signé des œuvres majeures comme “Pluie et vent sur Télumée Miracle”, roman qui dresse un portrait saisissant de la condition féminine aux Antilles. Son écriture, empreinte de poésie et d’authenticité, a contribué à préserver la mémoire collective de nos territoires.

À 86 ans, Simone continue de transmettre son amour pour la culture créole aux nouvelles générations. Son engagement pour la préservation du patrimoine immatériel antillais fait d’elle une figure incontournable de notre panorama culturel.

Les nouvelles voix féminines créoles

Si ces figures historiques ont pavé la voie, une nouvelle génération de femmes créoles s’affirme aujourd’hui dans des domaines variés.

Mélissa Saint-Prix, 34 ans, a développé une application de valorisation des produits agricoles locaux qui révolutionne les circuits courts dans les Antilles. Son initiative “Ti Marchés” met en relation directe producteurs et consommateurs, tout en promouvant une agriculture durable.

Vanessa Coco, chorégraphe réunionnaise de 29 ans, fusionne danses traditionnelles créoles et expressions contemporaines. Sa compagnie “Mozaïk” se produit dans les festivals internationaux, offrant une vision moderne et dynamique de notre héritage culturel.

Corinne Técher, biologiste marine martiniquaise de 42 ans, dirige un programme de préservation des récifs coralliens caribéens. Son approche associant savoirs scientifiques et connaissances traditionnelles des pêcheurs locaux fait référence dans le domaine de la conservation marine.

Ces femmes d’exception prouvent chaque jour que notre culture créole est vivante, dynamique et capable de se réinventer sans perdre son authenticité. Elles incarnent cette capacité unique à préserver le passé tout en embrassant l’avenir, à maintenir nos traditions tout en innovant.

À travers elles, c’est toute la richesse et la complexité de l’identité créole qui s’exprime. Leur courage, leur créativité et leur détermination tracent le chemin pour les jeunes filles de nos îles, leur montrant qu’aucun domaine ne leur est fermé et que leurs racines sont une force pour conquérir le monde.

Ce mois de mars 2025 est l’occasion de saluer ces femmes remarquables et de rappeler que c’est aussi dans le quotidien, loin des projecteurs, que des milliers de femmes créoles perpétuent notre art de vivre, nos saveurs et nos valeurs.