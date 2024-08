Le style Beldi Chic, qui puise ses racines dans la tradition marocaine, est devenu une tendance incontournable pour ceux qui souhaitent insuffler une atmosphère chaleureuse, authentique, et exotique à leur intérieur. Beldi, qui signifie “traditionnel” en arabe, s’associe ici à une touche de modernité et de sophistication, créant une décoration à la fois rustique et raffinée. Mais comment réussir à maîtriser ce style sans tomber dans le cliché ? Voici un guide détaillé pour adopter le style Beldi Chic dans votre maison, tout en évitant les faux-pas et en mettant en valeur les éléments clés.