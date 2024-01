Le balai caraïbe

Et c’est au balai coco, balé zo fait de brindilles ou mieux latannyé balé qu’incombe la tâche. Économique, écologique parfois même esthétique il est l’incontournable de tout foyer.

Et c’est chez Léandre, reconnu pour ses talents de balaitiers, que la commande est passée. Et pour ce faire il lui faudra: une branche de bois d’inde ou de bwa ti baume ou de poirier et de belles palmes de latanier caraïbe (ou Coccothrimax barbadensis) sélectionnées avec soin et séchées pendant une bonne semaine. A cela s’ajoute une corde en « mao piment » (fibre naturelle issue d’un bananier stérile) tout aussi solide que celle utilisée pour attacher les bêtes. Enfin, quelques clous feront l’affaire.

Assis sur son tabouret, Léandre se saisit de la branche d’un goyavier, pour cette fois, qu’il gratte d’un geste sûr. Puis il installe feuilles, toujours en nombre impair pour former le cœur du balai, deux de plus pour enrouler le tout. Le tour est joué. Quelques clous et la ficelle seront les conditions sine qua none pour l’achever. Achevé, l’artisan satisfait se lève et évalue son balai qu’il place face à lui : s’il tient debout grâce à sa robe de latanier c’est qu’il est bien de qualité, et est prêt à être livré.

« balyé douvan pot-aw avan vwékaz a lé zot »

« Et puis un balai, pense-t-il, c’est presque pour la vie et c’est pour cette raison qu’il doit être particulièrement soigné… Usé, on le taille et il se transforme en brosse. Lorsqu’il est totalement grignoté par le pavé, il devient le Balyé-zo qui bientôt sera remplacé par un petit nouveau.