Je me souviens encore de cette nuit de septembre 2017, quand Irma a balayé Saint-Martin. Le vent hurlait, les murs tremblaient, et on se sentait si petits face à cette force de la nature. Depuis, chaque début de saison cyclonique, c’est la même angoisse qui nous prend aux tripes : Et si c’était à nouveau notre tour ? Aux Antilles comme à La Réunion, on connaît cette peur. On la vit. Mais aujourd’hui, quelque chose a changé : l’intelligence artificielle (IA) commence à nous donner un coup de pouce. Et ça, ça change tout.

Des prévisions qui nous parlent enfin clairement

Avant, quand Météo-France annonçait un cyclone, on avait droit à des termes techniques, des trajectoires incertaines, et on se demandait toujours : « Mais concrètement, est-ce que ça va nous toucher, oui ou non ? » Aujourd’hui, grâce à l’IA, les prévisions deviennent plus précises, plus locales, et surtout plus compréhensibles.

Prenez Béryl, en 2024. Les modèles traditionnels avaient du mal à prédire son intensification rapide. Mais les nouveaux outils, comme ceux utilisés par le CMRS de Martinique ou le Centre météorologique de La Réunion, analysent maintenant des montagnes de données en temps réel : température de l’eau, vents en altitude, images satellites… Résultat ? On sait plus tôt si le cyclone va passer au Nord ou au Sud de la Guadeloupe, s’il va frapper directement La Réunion ou juste frôler l’île. Et ça, ça nous donne un temps précieux pour préparer la maison, sécuriser les enfants, ou décider d’évacuer.

« Avant, on avait 24h pour réagir. Aujourd’hui, avec l’IA, on peut gagner jusqu’à 48h. Ça peut sauver des vies. » — Un agent de la sécurité civile en Guadeloupe

Des alertes qui nous parlent à nous, pas à tout le monde