Souvent oublié au profit de l’assurance vie, le contrat de capitalisation est pourtant l’un des outils d’épargne les plus efficaces pour qui souhaite optimiser sa fiscalité et organiser sa transmission. Trop peu connu, il présente des avantages spécifiques qui en font un véritable complément, et non un concurrent, à l’assurance vie.

Contrat de capitalisation et fiscalité successorale

Contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation ne bénéficie pas de l’abattement spécifique de 152 500 € par bénéficiaire en cas de décès. Il est intégré à la succession comme tout autre bien.

Cependant, et c’est là un avantage majeur, les héritiers peuvent conserver le contrat et ainsi bénéficier de son antériorité fiscale, un levier précieux dans la gestion patrimoniale à long terme.

Une fiscalité avantageuse sur les plus-values

Comme pour l’assurance vie, les plus-values du contrat de capitalisation ne sont taxées qu’au moment des rachats. Vous pouvez ainsi ajuster vos retraits chaque année pour bénéficier des abattements fiscaux récurrents :

4 600 € pour un célibataire

9 200 € pour un couple

Cette souplesse permet de générer des revenus partiellement ou totalement défiscalisés chaque année.

Transmission optimisée grâce à la donation du contrat de capitalisation

L’un des grands atouts du contrat de capitalisation est la possibilité de le transmettre par donation à ses enfants ou petits-enfants. Cela permet :

De purger la fiscalité sur les plus-values

De transmettre un patrimoine tout en optimisant les abattements légaux

Un avantage inexistant pour l’assurance vie.

Démembrement du contrat : un levier patrimonial puissant

Encore plus puissant : le démembrement du contrat de capitalisation. Vous pouvez en conserver l’usufruit tout en donnant la nue-propriété à vos enfants ou petits-enfants. Cela fonctionne comme un démembrement de bien immobilier :

Conservation des revenus pour l’usufruitier

Transmission anticipée de patrimoine avec abattements

Optimisation successorale à long terme

Placement de la trésorerie d’entreprise : une stratégie souvent ignorée

Le contrat de capitalisation peut également être utilisé pour placer la trésorerie excédentaire d’une entreprise. Cela permet :

D’optimiser la fiscalité

D’améliorer le rendement des liquidités

De gérer les excédents dans un cadre souple et rentable

Une stratégie peu connue mais recommandée par les experts en gestion de patrimoine.

Contrat de capitalisation et assurance vie, un duo gagnant

Il serait dommage d’opposer le contrat de capitalisation à l’assurance vie. Bien conseillés, ces deux placements se complètent parfaitement pour répondre aux besoins de fiscalité, de transmission et de placement, que ce soit pour un particulier ou une entreprise.

