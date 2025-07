La salle de bains, souvent perçue comme un simple lieu de passage, peut facilement devenir un espace de bien-être et d’évasion… à condition de bien la végétaliser. Grâce à l’humidité ambiante et la chaleur, cet espace humide se prête parfaitement à l’installation de certaines plantes tropicales. Voici notre sélection des meilleures plantes pour salle de bains, accompagnée de conseils pour les intégrer harmonieusement à votre décoration.

Pourquoi végétaliser la salle de bains ?

Introduire des plantes dans la salle de bains n’est pas seulement une affaire de style. Certaines espèces absorbent l’humidité, purifient l’air et ajoutent une touche zen à la pièce. Les matériaux naturels, les tons boisés et la lumière filtrée créent une atmosphère parfaite pour accueillir une décoration végétale authentique et rafraîchissante.