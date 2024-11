Découvrez tout sur le bégonia, une plante polyvalente aux fleurs éclatantes et aux feuilles tropicales à motifs. Avec plus de 1 000 variétés, cette plante saura séduire aussi bien les amateurs de fleurs colorées que ceux qui apprécient le feuillage exotique.

Couleurs et Formes des Bégonias

Il existe deux principales variétés de bégonias : le bégonia à fleurs et le bégonia Rex.

Bégonia à fleurs : Cette variété offre une gamme de fleurs rouges, roses, orange, blanches, jaunes ou même multicolores.

: Cette variété offre une gamme de fleurs rouges, roses, orange, blanches, jaunes ou même multicolores. Bégonia Rex : Ce bégonia ne produit pas de fleurs, mais ses feuilles veloutées présentent des motifs spectaculaires dans des nuances argentées, roses, bordeaux et divers tons de vert. Selon l’angle de la lumière, les feuilles reflètent des aspects différents, offrant un spectacle constamment renouvelé.

Le saviez-vous ? À Rochefort, le Conservatoire du Bégonia abrite la plus grande collection mondiale de bégonias, avec plus de 1 500 espèces répertoriées.

Symbolique du Bégonia

Le bégonia symbolise la prudence, la considération et l’équilibre, ainsi qu’une bonne communication entre différentes parties. Il est souvent offert en signe de remerciement. Cette symbolique est liée à Michel Bégon, un diplomate français du XVIIᵉ siècle passionné de botanique. En 1690, le moine et botaniste Charles Plumier nomma la plante en son honneur.

Origine du Bégonia

Originaires des forêts chaudes et humides de Nouvelle-Guinée, d’Afrique australe et des Andes, les bégonias sont aujourd’hui des plantes d’intérieur idéales. Certaines variétés sont également adaptées à l’extérieur, apportant une touche exotique à votre jardin.

Offrez-vous des Moments Enchantés

Les plantes et les fleurs sont une véritable source de bien-être. Intégrez-les dans votre maison pour créer une atmosphère apaisante et vous sentir enveloppé(e) d’amour. Prolongez cette expérience jusque dans votre bain avec un sel de bain aux bégonias et aux roses, facile à réaliser.

Ce qu’il Vous Faut

250 grammes de sel de l’Himalaya ou de sel marin de la mer Morte

de l’Himalaya ou de sel marin de la mer Morte Des pétales de fleurs séchées : bégonias et roses

: bégonias et roses Facultatif : quelques gouttes d’huile essentielle de rose, lavande, eucalyptus ou romarin