Le concept du projet de reconstruction de l’appartement, reposait sur trois piliers : l’espace (le vide), la lumière et les solitaires qui s’y trouvaient.

Dans la première phase de la reconstruction, l’appartement a été débarrassé de toutes les accrétions infructueuses et désastreuses du temps. À partir de là, l’espace lui-même a commencé à rayonner. À la suite de cette sensation forte, l’idée est venue de conserver la générosité du vide, voire de l’accentuer.

Le projet est devenu une sorte de petit laboratoire explorant les limites des possibilités matérielles, de la construction de meubles et de la durabilité. L’architecte a conçu un grand bloc de mobilier atypique imprégnant tout l’appartement et contenant tout ce dont on a besoin – à l’entrée, deux pièces utilitaires et un dressing ; la masse se poursuit ensuite à travers l’espace, cachant des espaces de rangement, dissimulant la cuisine derrière des portes pliantes et accueillant deux plus petites salles de bains. Le reste de l’appartement a été laissé simple, complété seulement par quelques solitaires artistiques.