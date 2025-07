Les cyclones dans les DOM : comprendre et anticiper

Antilles : Guadeloupe, Martinique & Guyane

La saison cyclonique aux Antilles, notamment en Guadeloupe et en Martinique, s’étend de juin à novembre, avec une période de pointe entre août et octobre. Ces territoires d’Outre-mer sont exposés aux ouragans de l’Atlantique Nord, pouvant provoquer des vents violents, des pluies torrentielles et des dégâts importants.

➡️ La Guyane, bien qu’en Amérique du Sud, n’est pas directement concernée par les cyclones tropicaux, mais elle peut ressentir des effets indirects : fortes pluies, crues soudaines et instabilité météo.

La Réunion & Mayotte (Océan Indien sud-ouest)

Dans l’océan Indien sud-ouest, La Réunion et Mayotte vivent leur saison cyclonique de novembre à avril, avec un pic d’activité entre janvier et mars. Ces îles font face à des cyclones tropicaux parfois très puissants, qui peuvent causer des vents destructeurs, des houles cycloniques et des coupures d’électricité.

Polynésie française & Wallis-et-Futuna (Pacifique Sud)

Dans le Pacifique Sud, la saison cyclonique s’étend également de novembre à avril. Certaines zones, comme les îles de la Société, les Australes ou les Tuamotu, sont exposées à des cyclones tropicaux pouvant entraîner des dégâts significatifs, bien que la fréquence soit généralement plus faible qu’aux Antilles ou dans l’océan Indien.