Au-delà de l’aspect pratique, L’esthétique a aussi son importance. Alternez les plantes basses avec des plantes grimpantes pour donner un aspect naturel à la jardinière. Alternez le vert et les couleurs et associer des plantes aux teintes d’une même famille de couleurs. Nous avons choisi ici le spectre blanc-lilas-violet, avec alstroemeria, fleur de la passion, ibéris vert, lavande, clématite, spirée, verveine officinale et primevère du Cap. Et vous voilà avec un superbe bac fleuri sur roulettes, qui contribue à l’écosystème, et que vous pouvez facilement déplacer, pour prendre soin de vos plantes ou simplement changer l’aménagement de votre terrasse.