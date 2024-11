Villa d’Exception à Saint-Tropez : La Rénovation Signée David Granata

Découvrez la transformation spectaculaire d’une ancienne ferme du 19ᵉ siècle à Saint-Tropez, rénovée par David Granata, co-fondateur du Studio Oreka. Visite guidée de cette demeure d’exception au cœur de la pointe de Capon.

Une Architecture Vernaculaire Réinventée

Située au milieu des pins, cette ancienne ferme dévoile une architecture vernaculaire revisitée par le Studio Oreka. À travers cet ouvrage minéral de plus de 700 m², David Granata nous invite à redécouvrir l’identité architecturale tropézienne.

Des Matériaux Nobles et Intemporels

Pour ce projet, David Granata a sélectionné des matériaux haut de gamme pour leur force intemporelle et leur douceur locale :

Chaux naturelle

Pierre du Luget

Parquet en chêne massif

Marbre de Calacatta

Inspiré par la simplicité et l’histoire des matériaux, il a privilégié l’utilisation de vieilles tuiles de récupération pour la toiture, dans une démarche écologique et saine. L’enjeu était de conjuguer les matériaux anciens et modernes.

Un Domaine Composé de Trois Bâtiments

Le domaine se compose de :

Une villa principale

Deux dépendances

La Villa Principale

La maison principale s’étend sur un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin, évoquant le Saint-Tropez des années 1960 avec une architecture douce qui suit les courbes des différents niveaux.

Rez-de-chaussée : Salon ouvert sur des terrasses XXL grâce à de grandes baies vitrées, cuisine ouverte et salle à manger.

Rez-de-jardin : Chambres, salles de bains, salle de sport, cave à vin et cinéma, situés en partie sous la grande terrasse du rez-de-chaussée.

L’ensemble du bâtiment forme un volume minéral et nuageux à l’étage, posé sur une roche douce et massive.

Des Extérieurs Exceptionnels

À l’extérieur, le Studio Oreka a ajouté :

Deux extensions de 215 m² et 275 m²

Une grande piscine en pierre de Bali et pierre de Bourgogne ancienne

Un terrain paysager de 5 000 m²

Pour ce projet, David Granata a travaillé avec des matériaux nobles et naturels pour redonner vie à cette demeure d’exception.

À Propos de David Granata

David Granata © Nicolas Anetson

Né en 1972 à Hyères, David Granata étudie à Toulon où il obtient un diplôme de graphiste. Il participe au mouvement Art et Architecture de l’époque, notamment à la Villa Noailles encadré par Jean-Pierre Blanc. Artiste polyvalent, il réalise sa première exposition de peinture en 1998 à la Villa Noailles. Sa carrière décolle avec la réalisation artistique du restaurant Le Salama et de la plage Ocoa à Saint-Tropez.

Entre 2010 et 2015, il réalise des projets entre Saint-Tropez, Porquerolles et la Suisse avec sa première agence Artchi 3D. En 2018, David Granata intègre le Studio Oreka, une agence tropézienne où passion rime avec équilibre, réunissant l’art, l’architecture et la décoration.