Le retour inattendu du lamantin en Guadeloupe

Autrefois, le lamantin évoluait librement dans les mangroves, estuaires et baies calmes de Guadeloupe et de Martinique. Animal pacifique et emblématique des écosystèmes littoraux, il a malheureusement disparu des eaux guadeloupéennes au XIXe siècle, principalement en raison de la chasse, de la destruction de son habitat naturel et de la pollution.