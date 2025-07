La garantie protection juridique n’est pas obligatoire, mais elle peut vous éviter bien des soucis et préserver votre patrimoine, vos relations et votre tranquillité d’esprit. Avant de souscrire, comparez les offres, analysez vos besoins et interrogez vos contrats actuels. Dans le monde de la maison comme dans la vie en général, mieux vaut prévenir que guérir.