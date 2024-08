L’onyx se distingue par sa translucidité et ses veines distinctives, offrant des jeux de lumière et de couleurs qui captivent le regard. Il se décline en une multitude de teintes, du blanc pur au noir profond, en passant par des verts, des oranges, et des rouges éclatants. Chaque pièce est unique, faisant de l’onyx un matériau de choix pour ceux qui recherchent l’exclusivité et l’originalité.

Utilisé avec parcimonie ou en grande surface, l’onyx peut transformer un espace en lui apportant une touche de sophistication inégalée. Toutefois, son utilisation nécessite une réflexion particulière, afin de ne pas tomber dans l’excès et de maximiser son impact esthétique.