L’organisation est la clé d’une buanderie fonctionnelle. Installez des étagères au-dessus des machines à laver et sèche-linge pour ranger les produits de lessive et les accessoires. Les paniers à linge empilables et les boîtes de rangement étiquetées permettent de garder l’espace ordonné. Pensez également aux crochets pour suspendre les balais, aspirateurs et autres outils ménagers.