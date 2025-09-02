Au cœur de la luxuriante commune de Pointe-Noire, en Guadeloupe, sous la Côte-sous-le-Vent, une maison se distingue par son charme et sa conception. Nichée dans un écrin de verdure entre mer et montagne, cette demeure, baptisée Acomat Matata par ses propriétaires et concepteurs, est un véritable joyau du design caribéen. Inspirée à la fois par les traditions locales et les tendances contemporaines, elle incarne un art de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante.
Réalisée en bois rouge du Brésil, les matériaux les plus nobles ont été utilisés. Elle est totalement autonome en eau et électricité, mais est également raccordée aux réseaux.
Construite en 2024 sur 3 368m2, la maison fait 185m2. Elle comporte 4 chambres, 4 salles de bain, des toilettes invités, et plus de 100m2 de terrasse. Une seconde unité d’habitation indépendante avec sa propre piscine (lodge de standing) est en cours d’aménagement.
In the heart of the lush commune of Pointe-Noire, Guadeloupe, on the Leeward Coast, a house stands out for its charm and its design. Nestled in a verdant setting between sea and mountains, this dwelling, named Acomat Matata by its owners and designers, is a true jewel of Caribbean design. Inspired by both local traditions and contemporary trends, it embodies a way of life in perfect harmony with the surrounding nature.
Built from Brazilian redwood, the noblest materials have been used. It is completely self-sufficient in water and electricity, but is also connected to the grid.
Built in 2024 on a 3,368 m² plot, the house measures 185 m². It comprises 4 bedrooms, 4 bathrooms, guest toilets, and more than 100 m² of terrace. A second independent dwelling unit with its own pool (a luxury lodge) is currently being developed.
La piscine à débordement qui longe l’immense deck en prolongement de la terrasse fait face à une magnifique vue panoramique sur le bleu de la mer caraïbe, et permet de profiter de couchers de soleil fabuleux.
The infinity pool that runs along the expansive deck extending from the terrace faces a magnificent panoramic view of the blue Caribbean Sea, and allows you to enjoy fabulous sunsets.
La propriété est vendue avec tous ses meubles et la presque totalité de la décoration, y compris le linge logoté Acomat Matata.
The property is sold with all of its furniture and almost all of the décor, including linens bearing the Acomat Matata logo.
Les chambres sont spacieuses et climatisées, et les moments passés dans les salles de bain sont des moments de zénitude.
The bedrooms are spacious and air-conditioned, and the time spent in the bathrooms is a zen moment.
Cette magnifique propriété qui peut encore accueillir 3 nouveaux bungalows, peut représenter une réelle opportunité pour combiner une maison d’habitation isolée de ce qui pourrait être des logements d’invités ou l’exploitation d’un gite haut de gamme.
Ce bien est proposé au prix de 1 248 000€ (les honoraires sont à la charge du vendeur).
Pour tous renseignements contacter :
This magnificent property, which can still accommodate three new bungalows, could represent a real opportunity to combine a standalone main residence with what could be guest accommodations or the operation of a luxury guesthouse. This property is offered at €1,248,000 (agency fees payable by the seller). For all inquiries, please contact:
