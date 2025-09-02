Au cœur de la luxuriante commune de Pointe-Noire, en Guadeloupe, sous la Côte-sous-le-Vent, une maison se distingue par son charme et sa conception. Nichée dans un écrin de verdure entre mer et montagne, cette demeure, baptisée Acomat Matata par ses propriétaires et concepteurs, est un véritable joyau du design caribéen. Inspirée à la fois par les traditions locales et les tendances contemporaines, elle incarne un art de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante.

Réalisée en bois rouge du Brésil, les matériaux les plus nobles ont été utilisés. Elle est totalement autonome en eau et électricité, mais est également raccordée aux réseaux.

Construite en 2024 sur 3 368m2, la maison fait 185m2. Elle comporte 4 chambres, 4 salles de bain, des toilettes invités, et plus de 100m2 de terrasse. Une seconde unité d’habitation indépendante avec sa propre piscine (lodge de standing) est en cours d’aménagement.

In the heart of the lush commune of Pointe-Noire, Guadeloupe, on the Leeward Coast, a house stands out for its charm and its design. Nestled in a verdant setting between sea and mountains, this dwelling, named Acomat Matata by its owners and designers, is a true jewel of Caribbean design. Inspired by both local traditions and contemporary trends, it embodies a way of life in perfect harmony with the surrounding nature.

Built from Brazilian redwood, the noblest materials have been used. It is completely self-sufficient in water and electricity, but is also connected to the grid.

Built in 2024 on a 3,368 m² plot, the house measures 185 m². It comprises 4 bedrooms, 4 bathrooms, guest toilets, and more than 100 m² of terrace. A second independent dwelling unit with its own pool (a luxury lodge) is currently being developed.