Dans la cuisine, de plus en plus souvent ouverte sur le séjour, le robinet de l’évier agit comme un bijou sur une petite robe noire. La cuisine peut être toute blanche, un robinet raffiné la fera basculer dans l’élégance. Un col de cygne peut être pratique car très haut, on peut aussi le vouloir discret, comme les robinets rabattables dans l’évier. Pratique quand on reçoit dans sa cuisine !