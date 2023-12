Saveurs et plats de Noël par le monde

Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, les repas de Noël peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, et chaque famille va s’atteler à garnir sa table de plats appétissants et de mets typiques. Par exemple, pendant la période de Noël au Cameroun, le plat prisé par les habitants est le Ngond’a Mukon. Bien que fréquemment désigné sous l’appellation de “gâteau à la pistache”, le Ngond’a Mukon est en réalité élaboré à partir de graines séchées issues du melon-pistache. Ce mets typique camerounais contient également de la viande de bœuf, cuite longuement dans des feuilles de bananier, et une fois prêt, il est traditionnellement servi avec des bâtons de manioc. Noël en Éthiopie rime généralement avec Doro wat. Signifiant littéralement « poulet en sauce » en amharique, c’est un ragoût à base de poulet fermier, d’abats de volailles, d’œuf durs et beaucoup d’épices. C’est un plat résolument riche en protéines qui se consomme uniquement lors d’occasions exceptionnelles en Éthiopie. Enfin, au Burkina et au nord du Ghana, c’est le Zoom Koom qui est à l’honneur pendant les fêtes. Cela signifie « eau farineuse » en mooré. Et c’est une boisson rafraîchissante composée de farine de millet, une céréale très prisée en Afrique de l’Ouest et centrale, de gingembre, d’ananas et de tamarin. Ce breuvage enchante les papilles avec ses notes sucrées et fruitées.

Noël est une période spéciale où les saveurs et les plats reflètent la diversité des traditions, des cultures et des ingrédients disponibles à travers le monde. Peu importe où dans le monde vous célébrez Noël, chaque plat raconte une histoire unique et contribue à créer des souvenirs chaleureux en famille pendant cette saison festive.