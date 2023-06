Cuisiner sans gluten : la farine manioc.

Quelles sont les propriétés de la farine de manioc ?

La farine de manioc (Manihot esculenta) est une farine sans gluten fabriquée à partir de la racine de manioc amer (après traitement) ou de manioc doux appelé kamanioc. C’est l’une des sources de nutrition les plus précieuses pour plus de 800 millions de personnes vivant en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou dans la Caraïbe. Le principal aliment de base des Indiens Caraïbes (Kalinago) était le manioc. Il est peu coûteux, tolère les sols pauvres, et est résistant à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies. C’est un ingrédient de base dans de nombreuses recettes sans gluten et sans céréales. Cependant, c’est une farine qui est extrêmement lourde et dense, ainsi, elle absorbe plus de liquide par kilogramme que les autres types de farines. D’un point de vue nutritionnel, elle contient très peu de graisses et de protéines, beaucoup moins que les farines de céréales, et la protéine qu’il contient est de mauvaise qualité avec une très faible teneur en acides aminés essentiels. L’amidon est le composant principal du manioc et de sa farine, et cet amidon est de deux types : l’amidon digestible, et l’amidon résistant. Cela fait référence à l’amidon qui échappe à la digestion dans l’intestin grêle, mais est fermenté dans le colon. L’amidon résistant nourrit les bonnes bactéries de la flore intestinale, ce qui peut aider à réduire l’inflammation et à favoriser la santé digestive. De nombreuses recherches ont montré que l’amidon résistant peut offrir des avantages significatifs pour la santé, comme améliorer la sensibilité des cellules à l’insuline, baisser de la glycémie, diminuer de la faim.