Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 18 avril 2027 en France hexagonale et le samedi 17 avril en Guadeloupe ; le second tour se tiendra respectivement les 2 et 1er mai. Le logement, le financement des achats et la fiscalité immobilière alimentent les débats, mais aucun indicateur ne permet d’attribuer à l’avance un effet précis de ce scrutin sur les ventes en Guadeloupe. Pour un propriétaire ou un acheteur guadeloupéen, la vraie question est simple : faut-il attendre le résultat pour agir ?
Ce que proposent les candidats
Synthèse factuelle, par ordre alphabétique, des candidats ayant publié des mesures sur le logement, vérifiée au 12 novembre 2026 :
|Personnalité
|Orientations sur le logement
|Source et date
|Gabriel Attal (Renaissance)
|Statut du bailleur privé, simplification des autorisations de construire, accès à la propriété de locataires du parc social.
|Site de campagne, interventions d’octobre 2026
|Raphaël Glucksmann (Place publique)
|Développement du bail réel solidaire, fonds pour le foncier abordable, régulation des meublés touristiques.
|Projet Place publique, 2025 ; orientations susceptibles d’évoluer
|Marine Le Pen (Rassemblement national)
|Suppression annoncée du ZAN et des obligations de la loi SRU, rénovation financée par prêt à taux zéro, encouragement de l’accession.
|Lettre aux professionnels de l’immobilier, 21 septembre 2026
|David Lisnard (Nouvelle Énergie)
|Remplacement proposé des quotas de logements sociaux de la loi SRU par des objectifs territoriaux ; simplification des règles de construction.
|Programme Nouvelle Énergie, consulté en novembre 2026
|Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)
|Objectif de 400 000 logements abordables par an, hausse des objectifs SRU, régulation des meublés touristiques et développement du bail réel solidaire.
|Programme BTP et logement 2027
|Édouard Philippe (Horizons)
|Protection accrue des propriétaires en cas d’impayés et réserves sur l’encadrement des loyers ; déclarations antérieures, non assimilables à un programme définitif.
|Intervention au congrès FNAIM, 8 décembre 2025
|Bruno Retailleau (Les Républicains)
|Statut du bailleur privé avec amortissement annoncé de 4 % par an, assouplissement de règles locatives et urbanistiques.
|Projet publié en 2026
Ce tableau récapitule, par ordre alphabétique, des orientations documentées et accessibles au 12 novembre 2026. Les textes cités sont de nature différente : programmes, propositions de partis ou interventions. Ils ne constituent pas tous des engagements électoraux définitifs. Le choix des sept personnalités ne prétend pas couvrir l’ensemble des candidatures déclarées ; les positions peuvent évoluer.
Les règles applicables aujourd’hui restent la référence
- Une proposition politique n’est pas une loi. Toute modification du droit de propriété, des impôts, des aides au logement ou des normes de construction dépend de textes effectivement adoptés et de leurs modalités d’entrée en vigueur.
- Il n’est pas possible d’affirmer par principe qu’aucune réforme future n’aurait d’incidence sur les propriétaires actuels. La portée temporelle d’une mesure dépend de sa rédaction et des règles constitutionnelles applicables.
- Pour une vente ou un achat engagé aujourd’hui, il faut travailler avec le droit en vigueur, les conditions de crédit obtenues et les caractéristiques du bien.
L’effet le plus concret : l’attentisme
Avant chaque grande échéance politique, une partie des acheteurs et des vendeurs temporise. L’incertitude pèse aussi sur les marchés obligataires, donc sur les taux de crédit (voir article 2). Le risque principal n’est donc pas une loi, mais un marché qui ralentit quelques mois. Pour un acheteur décidé, ce ralentissement peut être une opportunité : moins de concurrence sur les biens, plus de marge de négociation. Pour un vendeur, c’est un argument pour bien positionner son prix dès le départ.
Et aux Antilles ?
Les programmes nationaux parlent peu des outre-mer, alors que les enjeux y sont propres : indivision (voir article 1), coût de la construction, risques cycloniques et sismiques, attractivité pour les acheteurs extérieurs. À suivre de près : les évolutions de la réglementation énergétique adaptée au climat ultramarin, la location saisonnière, les règles d’urbanisme et de protection du littoral, ainsi que les éventuels dispositifs fiscaux spécifiques aux outre-mer.
Notre conseil
Un projet de résidence principale ne devrait pas dépendre d’un calendrier électoral. Pour un investissement locatif, en revanche, il est légitime de simuler deux scénarios, durcissement ou allègement des règles, et de vérifier que l’opération reste rentable dans les deux cas. Cet article présente les propositions publiées sans prendre position. Maisons Créoles ne soutient aucun candidat.
Patrick de Larroche
Fondateur de Maisons Créoles
Conseiller en immobilier · Maisons Créoles Immo — eXp Realty France
J'ai fondé Maisons Créoles il y a trente ans pour raconter l'architecture et l'art de vivre des Antilles. Aujourd'hui, j'accompagne ceux qui souhaitent y acheter ou y vendre — en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Carte professionnelle T · Certifié Global Marketing Agent · Estimation et conseil sans engagement
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