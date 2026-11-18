Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 18 avril 2027 en France hexagonale et le samedi 17 avril en Guadeloupe ; le second tour se tiendra respectivement les 2 et 1er mai. Le logement, le financement des achats et la fiscalité immobilière alimentent les débats, mais aucun indicateur ne permet d’attribuer à l’avance un effet précis de ce scrutin sur les ventes en Guadeloupe. Pour un propriétaire ou un acheteur guadeloupéen, la vraie question est simple : faut-il attendre le résultat pour agir ?

Ce que proposent les candidats

Synthèse factuelle, par ordre alphabétique, des candidats ayant publié des mesures sur le logement, vérifiée au 12 novembre 2026 :

Ce tableau récapitule, par ordre alphabétique, des orientations documentées et accessibles au 12 novembre 2026. Les textes cités sont de nature différente : programmes, propositions de partis ou interventions. Ils ne constituent pas tous des engagements électoraux définitifs. Le choix des sept personnalités ne prétend pas couvrir l’ensemble des candidatures déclarées ; les positions peuvent évoluer.

Les règles applicables aujourd’hui restent la référence

Une proposition politique n’est pas une loi. Toute modification du droit de propriété, des impôts, des aides au logement ou des normes de construction dépend de textes effectivement adoptés et de leurs modalités d’entrée en vigueur.

Il n’est pas possible d’affirmer par principe qu’aucune réforme future n’aurait d’incidence sur les propriétaires actuels. La portée temporelle d’une mesure dépend de sa rédaction et des règles constitutionnelles applicables.

Pour une vente ou un achat engagé aujourd’hui, il faut travailler avec le droit en vigueur, les conditions de crédit obtenues et les caractéristiques du bien.

L’effet le plus concret : l’attentisme

Avant chaque grande échéance politique, une partie des acheteurs et des vendeurs temporise. L’incertitude pèse aussi sur les marchés obligataires, donc sur les taux de crédit (voir article 2). Le risque principal n’est donc pas une loi, mais un marché qui ralentit quelques mois. Pour un acheteur décidé, ce ralentissement peut être une opportunité : moins de concurrence sur les biens, plus de marge de négociation. Pour un vendeur, c’est un argument pour bien positionner son prix dès le départ.

Et aux Antilles ?

Les programmes nationaux parlent peu des outre-mer, alors que les enjeux y sont propres : indivision (voir article 1), coût de la construction, risques cycloniques et sismiques, attractivité pour les acheteurs extérieurs. À suivre de près : les évolutions de la réglementation énergétique adaptée au climat ultramarin, la location saisonnière, les règles d’urbanisme et de protection du littoral, ainsi que les éventuels dispositifs fiscaux spécifiques aux outre-mer.

Notre conseil

Un projet de résidence principale ne devrait pas dépendre d’un calendrier électoral. Pour un investissement locatif, en revanche, il est légitime de simuler deux scénarios, durcissement ou allègement des règles, et de vérifier que l’opération reste rentable dans les deux cas. Cet article présente les propositions publiées sans prendre position. Maisons Créoles ne soutient aucun candidat.