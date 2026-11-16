Après deux ans de répit, le crédit immobilier renchérit. En novembre 2026, le taux moyen atteint 3,76 % sur 20 ans et 3,85 % sur 25 ans, en hausse d’environ 0,1 point en un mois. Pour un acheteur guadeloupéen, la question n’est plus « combien je peux emprunter ? » mais « dois-je me décider avant que ça monte encore ? ».

Où en sont les taux

Durée Octobre 2026 Novembre 2026 15 ans 3,50 % 3,56 % 20 ans 3,66 % 3,76 % 25 ans 3,75 % 3,85 %

Source : Pretto, novembre 2026, taux nominaux hors assurance. Les meilleurs dossiers obtiennent encore autour de 3,35 %. À l’inverse, sur 25 ans, les ménages gagnant moins de 40 000 € par an dépassent 4 %. L’Observatoire Crédit Logement/CSA confirme la tendance : 3,49 % de taux moyen en octobre, soit +0,33 point depuis décembre 2025.

Pourquoi ça monte

Trois forces poussent dans le même sens :

Le coût de la dette publique. L’indicateur TEC 10 ans de la Banque de France atteignait 4,985 % le 21 octobre 2026, puis 5,126 % le 22 octobre. La remontée des rendements obligataires peut contribuer au renchérissement du financement bancaire, sans déterminer mécaniquement chaque barème de crédit.

La BCE. Le Conseil des gouverneurs a laissé ses trois taux directeurs inchangés le 29 octobre 2026. Ses décisions ultérieures dépendront des données sur l’inflation, la croissance et les conditions de financement.

La note de la France. Moody’s maintient Aa3 avec perspective négative ; l’avis de S&P est attendu le 27 novembre.

Plusieurs banques ont d’ailleurs relevé leurs grilles de 0,20 à 0,30 point en cours de mois, sans attendre le 1er novembre.

Ce qu’on peut attendre pour 2027

Personne ne connaît l’avenir des taux, mais trois rendez-vous comptent :

27 novembre 2026 : décision de S&P sur la note française. Une dégradation renchérirait l’OAT.

1er janvier 2027 : révision du taux d’usure, aujourd’hui à 5,40 % pour les prêts de 20 ans et plus. S’il remonte, davantage de dossiers redeviennent finançables.

Avril-mai 2027 : l’élection présidentielle, source d’incertitude pour les marchés obligataires (voir article 3).

Les grilles bancaires de novembre ne montrent aucun signe de détente : à court terme, une baisse rapide paraît peu probable. Et en Guadeloupe ? Le marché antillais a ses spécificités : un nombre réduit de banques locales, des primo-accédants souvent fonctionnaires (profil apprécié des prêteurs) et une part importante d’acheteurs extérieurs, venus de l’Hexagone ou d’Amérique du Nord, qui financent depuis leur banque d’origine. Pour ces derniers, comparer une banque locale et une banque hexagonale est indispensable.

Quatre réflexes pour acheter malgré la hausse

Faire valider sa capacité d’emprunt maintenant, avant toute visite. Un accord de principe rassure les vendeurs. 2. Passer par un courtier. En novembre, les clients Pretto ont obtenu en moyenne 0,18 point de moins que le barème de leur banque sur 25 ans. 3. Négocier l’assurance emprunteur à part : elle pèse parfois autant qu’un demi-point de taux. 4. Raisonner en mensualité, pas en taux. Pour 250 000 € sur 20 ans, le passage d’octobre à novembre coûte 13 € de plus par mois. Une négociation de prix de 2 % sur le bien compense largement.

Notre conseil

Attendre une baisse des taux est un pari ; attendre une baisse des prix en est un autre. Pour une résidence principale, le bon moment reste celui où le projet est prêt et le financement sécurisé. Les taux pourront être renégociés plus tard ; le bien, lui, sera peut-être parti. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé.