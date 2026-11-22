Mille mètres carrés peuvent offrir de belles possibilités pour une maison et un jardin en Guadeloupe, mais la constructibilité réelle dépend de l’emplacement, du PLU, des servitudes et du PPRN. Assez pour une villa, une piscine et un vrai jardin ; trop peu pour se permettre des erreurs d’implantation. Car sur un terrain antillais, ce n’est pas seulement la surface qui compte, c’est la façon dont on la place face au vent, au soleil et à la vue.

Commencer par lire le terrain

Avant le moindre croquis, quatre questions :

D’où vient l’alizé ? En Guadeloupe, il souffle globalement de l’est. Ouvrir la maison et la terrasse dans cet axe, c’est une ventilation naturelle gratuite toute l’année.

Où est la vue ? Mer, mornes, canne : la pièce de vie et la piscine doivent la capter.

Comment l’eau s’écoule-t-elle ? Sur un terrain en pente, les fortes pluies imposent de prévoir le ruissellement dès le plan.

Quel est le sol ? Une étude de sol est indispensable : toute la Guadeloupe est classée en zone de sismicité forte, et les fondations en dépendent.

Les règles à vérifier en mairie

Le PLU de la commune : emprise au sol maximale, hauteur, reculs par rapport à la voie et aux voisins, part d’espaces verts ou de pleine terre imposée.

Le plan de prévention des risques (PPRN) : inondation, mouvement de terrain, submersion marine. Il peut interdire ou limiter la construction sur une partie du terrain.

L’assainissement : hors réseau collectif, une filière d’assainissement non collectif validée par le SPANC est obligatoire. Elle occupe de la surface et doit rester accessible.

La piscine : un bassin de 10 à 100 m² relève en général d’une déclaration préalable, au-delà d’un permis. Elle est soumise à la taxe d’aménagement.

C’est souvent le PLU, plus que vos envies, qui fixe la taille de la maison. Demandez un certificat d’urbanisme opérationnel avant d’acheter.

Plan type d’un terrain de 1 000 m² · surfaces d’exemple

Schéma indicatif d’implantation — adaptation rédactionnelle du plan fourni, sans valeur de plan de masse ni vérification urbanistique.

Jardin et pleine terre : environ 680 m²

Arbres d’ombrage, plantations et haies Maison

160 m² d’emprise Galerie

50 m²

← Alizés de l’est Piscine

32 m² Stationnement

40 m² Jardin et circulations Assainissement

36 m² Voie d’accès / entrée de la parcelle Surfaces arrondies, répartition théorique sur 1 000 m². Les emplacements exacts sont à définir selon le terrain, le PLU, le PPRN et l’étude du sol.

Aménagement Surface indicative Jardin et pleine terre ≈ 680 m² Maison 160 m² d’emprise Galerie 50 m² Piscine 32 m² Stationnement 40 m² Assainissement 36 m²

Dans cet exemple, maison, galerie, piscine, stationnement et assainissement occupent environ 320 m² ; la galerie s’ouvre à l’est, face aux alizés, et les grands arbres protègent la façade ouest du soleil de l’après-midi.

Notre conseil

Sur 1 000 m², le luxe n’est pas de tout construire, mais de garder du vide utile : de l’ombre, de l’air et de la vue. Faites appel à un architecte ou à un maître d’œuvre qui connaît le climat antillais : un plan d’implantation bien pensé coûte peu et se retrouve, des années plus tard, dans le prix de revente.