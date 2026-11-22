Mille mètres carrés peuvent offrir de belles possibilités pour une maison et un jardin en Guadeloupe, mais la constructibilité réelle dépend de l’emplacement, du PLU, des servitudes et du PPRN. Assez pour une villa, une piscine et un vrai jardin ; trop peu pour se permettre des erreurs d’implantation. Car sur un terrain antillais, ce n’est pas seulement la surface qui compte, c’est la façon dont on la place face au vent, au soleil et à la vue.
Commencer par lire le terrain
Avant le moindre croquis, quatre questions :
- D’où vient l’alizé ? En Guadeloupe, il souffle globalement de l’est. Ouvrir la maison et la terrasse dans cet axe, c’est une ventilation naturelle gratuite toute l’année.
- Où est la vue ? Mer, mornes, canne : la pièce de vie et la piscine doivent la capter.
- Comment l’eau s’écoule-t-elle ? Sur un terrain en pente, les fortes pluies imposent de prévoir le ruissellement dès le plan.
- Quel est le sol ? Une étude de sol est indispensable : toute la Guadeloupe est classée en zone de sismicité forte, et les fondations en dépendent.
Les règles à vérifier en mairie
- Le PLU de la commune : emprise au sol maximale, hauteur, reculs par rapport à la voie et aux voisins, part d’espaces verts ou de pleine terre imposée.
- Le plan de prévention des risques (PPRN) : inondation, mouvement de terrain, submersion marine. Il peut interdire ou limiter la construction sur une partie du terrain.
- L’assainissement : hors réseau collectif, une filière d’assainissement non collectif validée par le SPANC est obligatoire. Elle occupe de la surface et doit rester accessible.
- La piscine : un bassin de 10 à 100 m² relève en général d’une déclaration préalable, au-delà d’un permis. Elle est soumise à la taxe d’aménagement.
C’est souvent le PLU, plus que vos envies, qui fixe la taille de la maison. Demandez un certificat d’urbanisme opérationnel avant d’acheter.
Plan type d’un terrain de 1 000 m² · surfaces d’exemple
Schéma indicatif d’implantation — adaptation rédactionnelle du plan fourni, sans valeur de plan de masse ni vérification urbanistique.
|Jardin et pleine terre : environ 680 m²
Arbres d’ombrage, plantations et haies
|Maison
160 m² d’emprise
|Galerie
50 m²
← Alizés de l’est
|Piscine
32 m²
|Stationnement
40 m²
|Jardin et circulations
|Assainissement
36 m²
|Voie d’accès / entrée de la parcelle
|Aménagement
|Surface indicative
|Jardin et pleine terre
|≈ 680 m²
|Maison
|160 m² d’emprise
|Galerie
|50 m²
|Piscine
|32 m²
|Stationnement
|40 m²
|Assainissement
|36 m²
Dans cet exemple, maison, galerie, piscine, stationnement et assainissement occupent environ 320 m² ; la galerie s’ouvre à l’est, face aux alizés, et les grands arbres protègent la façade ouest du soleil de l’après-midi.
Notre conseil
Sur 1 000 m², le luxe n’est pas de tout construire, mais de garder du vide utile : de l’ombre, de l’air et de la vue. Faites appel à un architecte ou à un maître d’œuvre qui connaît le climat antillais : un plan d’implantation bien pensé coûte peu et se retrouve, des années plus tard, dans le prix de revente.
Patrick de Larroche
Fondateur de Maisons Créoles
Conseiller en immobilier · Maisons Créoles Immo — eXp Realty France
J'ai fondé Maisons Créoles il y a trente ans pour raconter l'architecture et l'art de vivre des Antilles. Aujourd'hui, j'accompagne ceux qui souhaitent y acheter ou y vendre — en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Carte professionnelle T · Certifié Global Marketing Agent · Estimation et conseil sans engagement
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