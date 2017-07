Cet été… déconnectez !

Toute l’année nous attendons les vacances pour mieux dormir, mieux manger, prendre soin de nous… Le moment est venu de passer de la théorie à la pratique, pour renouer avec son corps et vivre un été en pleine forme, aussi bien physiquement que mentalement !

Mettez du soleil dans vos assiettes

Travaillez votre joli teint de l’intérieur en remplissant votre assiette de fruits et légumes riches en bêta-carotène (orange, mangue, pamplemousse, giraumon, carotte, tomates, poivron, épinard). Cette provitamine A stimule la production de mélanine qui protège la peau de l’effet oxydant des radicaux libres. Retrouvez le plaisir de cuisiner avec des produits de base au détriment des préparations industrielles, diminuez les portions, diversifiez votre alimentation en privilégiant fruits et légumes, bio et locaux.

Maintenez une activité physique

C’est bien connu, l’endorphine, hormone secrétée lors d’une activité sportive, apporte une sensation de bien-être alors rien de tel qu’une bonne séance pour retrouver le sourire et oublier les soucis ! Si vous n’êtes pas très sportif, sautez sur toutes les occasions pour vous dépenser : marchez sur la plage, faites du vélo, bougez vos jambes dans la piscine, jouez au ballon ! Liez l’utile à l’agréable en découvrant ou redécouvrant l’île à travers différents circuits.

Pour les plus sportifs, il est possible de perdre du poids, de se muscler et d’optimiser ses performances en un minimum de temps grâce au HIIT (Hight Intensity Interval Training) ! Cette méthode d’entraînement propose des résultats extrêmement intéressants tout en limitant considérablement la durée des séances puisqu’elle consiste à alterner des périodes courtes d’effort intenses avec des temps de récupération très brefs. De part l’intensité et la répétition des efforts, 30 minutes suffisent et le corps continue de brûler des graisses pendant plusieurs heures après l’arrêt de l’entraînement. Intéressant, n’est-ce-pas ?

Apprenez à rester zen

Pour ralentir le rythme, il existe un large panel de techniques : yoga, sophrologie, Tai-Chi, méditation… Quelques minutes par jour vous feront déjà le plus grand bien. La Salutation au Soleil par exemple, enchaînement de postures de yoga destiné à accueillir le soleil levant, regorge de bienfaits pour le corps et l’esprit (relance la circulation sanguine et énergétique, favorise le réveil musculaire, l’étirement et l’assouplissement, met de bonne humeur et recharge votre organisme d’énergie positive). Sachant qu’il faut en moyenne 66 jours pour adopter une nouvelle habitude de vie, à peine le temps d’un été et vous pourrez attaquer la rentrée en toute sérénité !

Chouchoutez votre peau

Boire beaucoup d’eau contribuera à hydrater votre organisme, y compris votre peau. Ayez donc toujours une bouteille à portée de main dans votre sac, surtout à la plage. Prenez aussi soin de votre peau quotidiennement, en appliquant un lait hydratant sur tout votre corps. Quant à votre visage et à votre décolleté, appliquez une crème de jour anti-UV et un soin réparateur le soir. Pour une exposition plus importante, appliquez correctement votre crème solaire : visage, décolleté, lèvres (baume anti-UV), oreilles et nuque, ne doivent pas être oubliés. Chapeau et tunique pour les heures les plus chaudes seront d’indispensables alliés pour ne pas brûler. Au quotidien, ayez la main légère sur le maquillage et préférez une crème correctrice (CC Cream) intégrant un écran solaire au fond de teint.

Enfin… déconnectez !

Il n’est pas si facile de se relaxer lorsque le travail, les médias, les communications, nous empêchent de larguer les amarres. Constamment sollicités, nous avons du mal à différencier le réellement urgent de ce qui peut attendre. Profitez donc de ces moments de farniente pour débrancher des réseaux sociaux et des écrans en général. Si malgré tous vos efforts, vous n’arrivez pas à décrocher complètement, efforcez-vous de ne regarder vos e-mails qu’une seule fois par jour ! Le soir, soyez attentif aux signes du sommeil et foncez au lit, si vous ratez ce train, il vous faudra attendre 90 minutes pour le prochain cycle.