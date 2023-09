Bien-être : Les hormones en équilibre

Insuline : l’amie du métabolisme

Commençons par l’insuline, l’une des hormones clés dans cet équilibre. Elle est principalement associée au diabète. Mais saviez-vous qu’elle est également liée à notre bien-être ? En régulant la glycémie, le taux de glucose dans le sang, l’insuline nous procure une énergie constante et stable tout au long de la journée. C’est une hormone clé dans la nutrition en fait. Pour favoriser un bon équilibre insulinique, privilégiez une alimentation saine et équilibrée, riche en légumes, en fruits, en protéines de qualité, en graisses saines et en glucides complexes. Évitez une consommation excessive de sucres raffinés et les aliments transformés qui peuvent provoquer des pics de glycémie et perturber la sécrétion d’insuline, voire même aller jusqu’à une résistance à l’insuline. Votre corps vous dira merci en vous offrant une énergie durable et une humeur plus stable.