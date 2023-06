3 étapes pour prendre soin de sa peau

1. Tonifiez votre épiderme au vinaigre de cidre

Produit extrêmement polyvalent et peu coûteux, le vinaigre de cidre (ou n’importe quel vinaigre de fruits naturel) nettoie la peau, rétablit son pH acide naturel et aide à combattre l’acné en détruisant les agents pathogènes (comme les bactéries ou les champignons qui causent la mycose). Il contient également certains minéraux comme le potassium et le magnésium qui en font un agent nutritif pour la peau. Diluez-le avec une eau florale, et appliquez-le au coton démaquillant.

2. Nourrissez votre peau à l’huile de noix de coco

C’est l’un des ingrédients cutanés (et alimentaires) les plus polyvalents qui soient, l’huile de noix de coco possède des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques et antioxydantes. Des recherches montrent même qu’elle permet de lutter contre certaines maladies chroniques de la peau caractérisées par l’inflammation, dont la dermatite atopique. Elle est utile pour nous protéger des coups de soleil et possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. En interne, c’est une graisse saine qui soutient la fonction immunitaire. Utilisez 2-3 gouttes d’huile de coco sur votre peau pour sceller l’hydratation naturellement. Utilisez des quantités plus libérales sur votre corps et vos cheveux.

3. Hydratez et fixez avec de l’aloès

L’aloe vera est un autre ingrédient populaire parmi les produits naturels. Idéal pour une grande variété de types de peau, y compris les peaux grasses et sensibles, l’aloès gardera votre peau hydratée sans sensation de gras et apaisera toutes les zones du visage sèches ou irritées. Il prévient les éruptions cutanées, possède des propriétés antioxydantes, antibactériennes et antifongiques. Utilisez-le pour fixer votre maquillage et contrôler la brillance.