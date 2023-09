Assurance habitation, comment se protéger ?

Aux Antilles, l’assurance habitation joue un rôle crucial, elle permet de protéger locataires et propriétaires en cas de sinistres, des situations qui n’arrivent pas qu’aux autres, surtout sur nos îles sujettes aux cyclones, séismes et autres catastrophes naturelles. Soyez préparé et avisé lorsque vous abordez le sujet de la gestion de risques et des extensions de garanties avec votre assureur.

Protection des biens et des hommes

Votre assurance habitation couvre évidemment vos biens matériels, en cas de cyclone, les rafales de vent font souvent de gros dégâts sur les toitures, les ouvertures telles que baies vitrées et fenêtres, stores et sliding. La pluie engendre des infiltrations d’eau ainsi que des inondations, ce qui peut détériorer les matériaux de votre habitation ainsi que vos fournitures et mobilier. Dans les termes de votre assurance habitation, vérifiez que les dommages causés à la structure de la maison, aux biens personnels et électroménager soient pris en charge.

La responsabilité civile fait également partie de votre assurance habitation. Lors d’un cyclone, un arbre de votre propriété peut tomber sur la toiture de votre voisin, et vous êtes tenus de régler les réparations. Vous pouvez dans ces cas-là, faire jouer la responsabilité civile et ainsi vous protéger financièrement.

Prévoir l’urgence

Se savoir couvert en cas de dommage est une tranquillité d’esprit immense, sachez que vous pouvez prévoir la couverture des frais de relogement au cas où vous devez quitter votre logement le temps des réparations. Les assistances d’urgence font également partie des contrats d’assurance habitation d’assurance, ce qui vous permet d’organiser rapidement, l’estimation des dégâts, le nettoyage ainsi que des conseils pour gérer les réclamations et de ce fait faciliter votre remboursement et le retour à la vie normale.